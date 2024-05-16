BERKAN ASLAN VE BUSINESS NETWORKING-1

Farklı meslek gruplarından farklı insanların bir araya geldiği ve beyin fırtınası yaratılan bu etkinliğe Sakarya , Kocaeli ve İstanbul' dan bir çok iş insanı, grişimci ve yöneticiler katıldı.

Berkan ASLAN' ın organizasyonunda gerçekleşen etkinliğe şirket yöneticileri, şirketin yönetim kurulu başkanları, insan kaynakları uzmanları, satış ve pazarlama müdürleri ve girişimcilerin katıldığı ve kendileri ile şirketlerini tanıttıkları bu etkinlikte tüm katılımcılar birbirleriyle kartvizit alışverişinde bulundular. Saat 10:30 ' da kahvaltı ile başlayan organizasyon saat 15;30 ' da sona erdi.

Berkan ASLAN tarafından yıllarca yapılan bu organizasyona yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda özel konuşmacı ve misafir katıldı.

Business Networking etkinliğinin konuşmacıları ;

Türkiye'nin İlk Elektronik Geri Dönüşüm Tesisinin, Exitcom Recycling Şirketinin CEO ' su Sayın Murat ILGAR,

Kosiad ( Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği ) Başkanı

Yalçın Ergen Architecture ve Century21 Project Kurucusu,

Sayın Mimar Yalçın ERGEN,

Koider ( Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği ) Başkanı

Kanas Yatırım İnvestment Şirketinin Kurucu Ortağı Sayın Nihan ÇAKICI,

Hotech CTO Kurucusu / Dijital Dönüşüm Uzmanı Sayın Hamdullah TURGUT.

Sanayiciden, üreticiye, kozmetik sektöründen, gıda sektörüne, turizmden tekxtil sektörüne , bilişimden teknoloji sektörüne, otomotivden inşaat sektörüne, eğitimden, finans sektörüne kadar 106 kişinin katılım sağladığı bu etkinliğin ilki Sapanca'nın en büyük yatırımlarından biri olan Velour Sapanca Hotel' de gerçekleşti.

Berkan ASLAN ın yaptığı açıklamada , bu kadar kaliteli değerli insanları bir araya getirmekten son derece onurluyum.Tamamiyle network amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlik hiç bir şekilde ticari amaç gütmemekte, tamamiyle yeni başlangıçlar ve yeni iş bağlantıları kurmaya yönelik bir etkinlik.İkincisini kısmetse Ekim ayı içerisinde tekrarlayacağız.İkinci etkinliğimizde sürpriz konuşmacılar ve katılımcılar yer alacak.

Dünyanın birçok ülkesinde Business Networking etkinliklerinin yapıldığını, birçok kişinin ortak olduğunu, şirketlerinin güçlerini birleştirdiğini, birbirleriyle ticaret yaptıklarını belirten Berkan ASLAN, Türkiye'de bu sistemin yeni geliştiğini dile getirdi.