16 May 2024 - 12:41 - Kültür-Sanat

Karamürsel Belediyesi Liseler Arası Müzik Yarışması Bugün Düzenlendi

Karamürsel Belediyesi tarafından gençleri sanata yönlendirmek ve kendilerine olan güvenlerini arttırmaya destek olmak amacıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Liseler Arası Müzik Yarışması Karamürsel Kültür Merkezi Önünde düzenlendi.