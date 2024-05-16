Karamürsel Belediyesi Liseler Arası Müzik Yarışması Bugün Düzenlendi

Yarışmaya Karamürsel Birey Koleji, Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karamürsel Çözüm Akademi ve Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katılım gösterdi.
Birbirinden başarılı öğrencilerin yaklaşık 2 saat süren performansları alkışları topladı.
Karamürsel Kültür Merkezini dolduran coşkulu kalabalık şarkılara bir ağızdan eşlik etti.
Kültür Merkezi önünde düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışmasında şarkılarını seslendiren öğrencilerden İrem Kala birinci, Ayça Bekçi ikinci ve Güneş Subaşı üçüncü oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.