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Karamürsel Belediyesi Liseler Arası Müzik Yarışması Bugün Düzenlendi

Karamürsel Belediyesi tarafından gençleri sanata yönlendirmek ve kendilerine olan güvenlerini arttırmaya destek olmak amacıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Liseler Arası Müzik Yarışması Karamürsel Kültür Merkezi Önünde düzenlendi.

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Karamürsel Belediyesi Liseler Arası Müzik Yarışması Bugün Düzenlendi mask

Yarışmaya Karamürsel Birey Koleji, Dr. Pembe Müjgan Calp Gökçora Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Karamürsel Çözüm Akademi ve Karamürsel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katılım gösterdi.

Birbirinden başarılı öğrencilerin yaklaşık 2 saat süren performansları alkışları topladı.

Karamürsel Kültür Merkezini dolduran coşkulu kalabalık şarkılara bir ağızdan eşlik etti.

Kültür Merkezi önünde düzenlenen Liseler Arası Müzik Yarışmasında şarkılarını seslendiren öğrencilerden İrem Kala birinci, Ayça Bekçi ikinci ve Güneş Subaşı üçüncü oldu.
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16 May 2024 - 12:41 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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