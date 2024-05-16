Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, her zaman yanlarında olmaya özen gösterdiği engelli bireylerle Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bir araya geldi. Engelliler Haftası kapsamında gerçekleşen birliktelikte Başkan Sezer, “Yol Arkadaşım” dediği engelli bireylerle sohbet etti. Engelsiz Yaşam Merkezi sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Sezer, her zaman yanlarında olmaya söz verdiği engelli hemşehrilerinin Engelliler Haftası’nı tebrik etti.
- Gündem
BAŞKAN SEZER, “HAYATI PAYLAŞMAK ADINA HİÇBİR ENGEL TANIMIYORUZ”
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Engelliler Haftası kapsamında “Yol Arkadaşlarım” dediği engelli bireylerle bir araya geldi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.