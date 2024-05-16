BAŞKAN SEZER, “HAYATI PAYLAŞMAK ADINA HİÇBİR ENGEL TANIMIYORUZ”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, her zaman yanlarında olmaya özen gösterdiği engelli bireylerle Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bir araya geldi. Engelliler Haftası kapsamında gerçekleşen birliktelikte Başkan Sezer, “Yol Arkadaşım” dediği engelli bireylerle sohbet etti. Engelsiz Yaşam Merkezi sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Sezer, her zaman yanlarında olmaya söz verdiği engelli hemşehrilerinin Engelliler Haftası’nı tebrik etti.