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SEKA Kâğıt Müzesi’nde “Kâğıttan Tasarımlar” sergisi

Büyükşehir’in SEKA Kağıt Müzesi, ‘’Kağıttan Tasarımlar’’ sergisine ev sahipliği yapacak

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SEKA Kâğıt Müzesi’nde “Kâğıttan Tasarımlar” sergisi
SEKA Kâğıt Müzesi’nde “Kâğıttan Tasarımlar” sergisi
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Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Temel Sanat Eğitimi dersi öğrencileri, “Kâğıttan Tasarımlar” Workshop'unun 3. haftasında Büyükşehir’in SEKA Kâğıt Müzesinde çalışmalarına devam ediyor. Doç. Dr. E. Begüm Savçın ve Öğr. Gör. S. Burak Savçın tarafından hazırlanan “Kâğıttan Tasarımlar” Workshop’u SEKA Kâğıt Müzesi Geçici Sergi Salonunda 21 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Atölye sonucu üretilen tasarımlar, 18 Mayıs Müzeler Günü etkinlikleri kapsamında 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin SEKA Kâğıt Müzesi Geçici Sergi Salonunda ziyarete açılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın destekleriyle gerçekleştirilen serginin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

SEKA Kâğıt Müzesi’nde “Kâğıttan Tasarımlar” sergisi
# 2024, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

16 May 2024 - 13:18 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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