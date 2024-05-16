SIKI BİR OYUNCUYDU

“1970-1985 yılları arasında efsane Karamürsel Gençlik Basketbol Takımının bir oyuncusuydum. Sayısız şampiyonluklar, kupalar kazanmış bir oyuncu olarak 12 yıl sporculuk hayatımdan sonra, 25 yıldır antrenör olarak Karamürsel ve Kocaeli Basketboluna hizmet vermekteyim. 2001-2002 ve 2003 yıllarında Karamürselspor olarak faaliyet gösterdik, 2 yıl final grubuna kalma başarısı elde ettik. 2002 yılında Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde (EBBL) başarılarımızdan dolayı 2. Lige davet yazısı aldık.

KARAMÜRSEL İ.Y. ADIYLA KATILDILAR

2004-2005 ve 2006 yıllar arasında Karamürsel İdman Yurdu Olarak liglerde EBBL’de yer aldık. Tüm sezonlarında play-off oynama başarısı gösterdik. 2006 yılında final grubuna kaldık. 2007-2008-2009 ve 2010 yıllarında Karamürsel Barbaros olarak liglerde yer aldık. EBBL ve yerel liglerde çok başarılı sonuçlar aldık. 2009-2010 sezonunda yerel liglerde ve EBBL’de çok başarılı olduk. EBBL final grubuna kalarak ilimizi ve Karamürselimizi en iyi şekilde temsil ettik. 2. Lige çıkma başarısı gösterdik, maalesef liglere ekonomik nedenlerden dolayı katılamadık. Bu sezon en başarılı antrenör seçildim.

“DESTEK GÖRMEMEK BENİ ÜZDÜ”

Büyük başarılardan sonra destek görememek beni çok üzdü ve çok sevdiğim basketbola ara vererek, başkaları bir şeyler yapsın düşüncesi ile kenara çekildim. Hiç kimse elini taşın altına sokmadı. Velilerden, spor kamuoyundan gelen talepler üzerine, çok sevdiğim basketbola, 2012 yılında kendi kulübümüzü kurarak Karamürsel Gençlik olarak liglerde yer alarak geri döndüm. EBBL’de yer aldığımız her sezon play-off oynama başarısı gösterdik. 2015-2016 sezonunda Türkiye’de ses getiren başarılara imza attık, final grubuna kalma başarısı gösterdik.

“ALT YAPILARDA DA LİGLERE KATILDIK”

2012 sezonundan itibaren Karamürsel Gençlik olarak yerel ligler ve EBBL’de yer aldık, yerel liglerde 7-8 yaş branşında faaliyet gösterdik. 2019-2020 sezonunda büyük erkeklerde şampiyon olarak 2.lig terfi maçlarına katıldık. Pandemi nedeniyle maçlar oynanmadı. 2021-2022 sezonunda EBBL’de şampiyon olarak Balıkesir’deki final maçları sonunda, Türkiye Basketbol 2. Ligine (TB2L) yükselme başarısı gösterdik. 2022-2023 ilk sezonunda TB2L play-off’a kalma başarısı gösteren takımımız, 2023- 2024 ikinci sezonunda çok başarılı olmuş, TB2L’de grup ikincisi olarak direk final grubuna kalmıştır

HER TAKIMDA GÖREV YAPTI

Karamürsel’deki tüm takımlarda antrenörlük yapan, başarılı olan bir antrenör olarak, gördüğüm tek şey başarılı olan kim varsa destek görmek yerine daha büyük başarılara imza atma fırsatı yakalandığı halde değerlendirilmemesi. Bu durum, hem Karamürsel için, hem de Kocaeli basketbol için büyük kayıp olmuştur. Her şeye rağmen yılmadan zorluklarla mücadelede yönetim kurulumuzca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne, Karamürsel Belediyesi’ne, Gotik Yapı’ya, Ato İnşaat’a, Bilgiçler Et’e, Şafak Zeytincilik’e, Zirve Mühendislik’e ve bize her ay aidatlarla destek veren bütün esnaflarımıza şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Umarım 2024-2025 sezonunda gerekli finans sağlanır daha büyük başarılara imza atarak Karamürsel’imizi temsil etme imkanı buluruz”.