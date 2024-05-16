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CHP KOCAELİ'DEN ÖZEL'E ZİYARET

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve il yöneticileri, CHP Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı ve Nail Çiler ile grup toplantısı sonrası Genel Başkan Özgür Özel'i makamında ziyaret etti.

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CHP KOCAELİ'DEN ÖZEL'E ZİYARET
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CHP grup toplantısının ardından Genel Başkan Özel'i makamında ziyareti sırasında bir paylaşımda bulunan Sarı, şu ifadelere yer verdi:

"İl Yöneticilerimiz ve Milletvekillerimiz Muhip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı ve Nail Çiler ile birlikte, partimizin haftalık grup toplantısına katılarak Genel Başkanımız Özgür Özel’in konuşmalarını takip ettik ardından Genel Başkanımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında ziyaret ettik."
# büyük, chp, türkiye

16 May 2024 - 13:31 - Siyaset

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