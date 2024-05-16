CHP KOCAELİ'DEN ÖZEL'E ZİYARET

CHP grup toplantısının ardından Genel Başkan Özel'i makamında ziyareti sırasında bir paylaşımda bulunan Sarı, şu ifadelere yer verdi:
"İl Yöneticilerimiz ve Milletvekillerimiz Muhip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı ve Nail Çiler ile birlikte, partimizin haftalık grup toplantısına katılarak Genel Başkanımız Özgür Özel’in konuşmalarını takip ettik ardından Genel Başkanımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki makamında ziyaret ettik."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.