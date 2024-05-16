16 May 2024 - 13:31 - Siyaset

CHP KOCAELİ'DEN ÖZEL'E ZİYARET

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve il yöneticileri, CHP Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko, Harun Özgür Yıldızlı ve Nail Çiler ile grup toplantısı sonrası Genel Başkan Özgür Özel'i makamında ziyaret etti.