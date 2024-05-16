Başkan Nazlıgül: “Valinin sokak hayvanları talimatına neden uyulmuyor?”

Kocaeli Valiliği, geçtiğimiz hafta vatandaşların şikayetleri sonucu sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili alınacak tedbirleri duyurmuştu. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında belediyelerin görev ve sorumluluklarını hatırlatan Valilik, insan sağlığını tehdit eden hayvanların uyutulmasıyla ilgili maddeye işaret etmişti. Kocaeli Valiliği'nin açıklaması ise kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, hayvanseverlerin de tepkisini çekti. Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Kocaeli Valiliği'nin kararını hatırlatarak yerel yönetimlere seslendi. Nazlıgül yaptığı yazılı açıklamada, belediyelerin sorunun çözümü ile ilgili herhangi bir adım atmadığını savundu.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Mustafa Nazlıgül'ün açıklamasının tamamı şöyle, “ Türkiye’de sorunların başında gelen sokak hayvanları ile ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un geçtiğimiz haftalarda yerel yönetimlere verdiği talimat kamuoyunda geniş yankı bulmuştur. Yerel yönetimlerin hızlı bir şekilde kısırlaştırma ve tedavi süreçlerine başlamasını, çevre ve halk sağlığı noktasında tehlike oluşturan sokak hayvanları ile ilgili işlem yapılmasını yönetmeliklere dayanarak hatırlatan Vali Yavuz’un aldığı kararlar Türkiye’de geniş yankı uyandırmış, Vali Yavuz açıklamasıyla büyük destek almıştır.

EN UFAK ADIM YOK

Fakat açıklamanın üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen yerel yönetimlerin bu talimatlara ne kadar uyduğu tartışma konusudur. Çünkü gerek vatandaşlarımızın bize ulaşması gerekse de yerel basında çıkan haberlerde anladığımız kadarıyla yerel yönetimlerin bu sorunun çözümü ile alakalı en ufak bir adımları yoktur. Dahası, Vali Bey’in talimatını üzerine bu konuda neler yaptıklarını, hedeflerinin ne olduğunu kamuoyuna duyurma gayreti bile sergilememişlerdir.

DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ

Evet, her canlının yaşaması ve yaşatılması gerektiğini düşünen bizler, diğer yandan sokağa çıkamayan halkımızı, okuluna gidemeyen öğrencimizi, servisine binemeyen işçimizi de düşünmek zorundayız. Güvenlikli sitelerde oturanların, her yere özel otomobilleri ile gidenlerin zaman zaman bu sorunu tam olarak anlamayacaklarını düşünmekteyiz. Bu yüzden yerel yöneticilerin öncelikli olarak bu sorundan muzdarip olan hemşehrilerini dikkate almaları inancındayız. Özetle, Vali Yavuz’un talimatlarına kimin ne kadar uyduğunun, kimin hangi çalışmayı yaptığının halk tarafından bilinmesi gerektiğini düşünmekteyiz”