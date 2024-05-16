İzmit Belediyesi'nden Derince'ye transfer oldu!

İzmit Belediyesi'nde uzun yıllardır çeşitli müdürlük görevlerini üstlenen en son İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü görevini yapan Havva Açıkgöz Derince Belediyesi'ne geçti. İzmit Belediyesi'nde son yapılan görev değişikliklerinde görev alamayan Açıkgöz'ün Derince Belediyesi'nde de çevre ile ilgili bir müdürlüğün başına gelmesi bekleniyor. Gazetemizin ulaştığı Açıkgöz herhangi bir kırgınlık olmadığını, kendisinin 10 yıl Derince'de yaşadığını hatta Derince'ye gelin geldiğini ifade etti. Açıkgöz'ün açıklamasına göre 2 başkanın anlaşması sonucu transfer gerçekleşti.