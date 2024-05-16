YILDIZLI, KANKO VE ÇİLER KOCAELİSPOR İÇİN ÇORUM’A GİDİYOR

TBMM Genel Kurulundaki günlük çalışmalarını düzenledikten sonra birlikte yola çıkacak olan 3 milletvekili bu akşamki maçta Kocaelispor’un turu geçeceğine inanıyorlar.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın misafiri olarak tribündeki yerlerini alacak olan CHP Kocaeli Milletvekilleri centilmence bir müsabaka olmasını temenni ettiklerini ifade ettiler.

Müsabakaya ilişkin açıklama yapan CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı şöyle konuştu;

“Öncelikle her iki takıma da başarılar diliyorum. Tüm futbolcularımızın sakatlıktan yaşamadan maçı tamamlamalarını temenni ediyorum. Neticede tek ayaklı bir maç ve kazanan bir üst tura çıkacak. Kocaelisporumuz, Süper Lig tecrübesi olan, bu tip maçları daha önce bir çok kez oynamış ve bu maçlardan başarıyla ayrılmış bir kulübümüz. Bugün de o tecrübe ile sahada sakin kalarak turu geçeceğimize yürekten inanıyorum. Kocaelisporumuzu desteklemek için yola çıkan tüm taraftarlarımıza kazasız belasız, hayırlı yolculuklar diliyorum. Bizler de Kocaeli milletvekilleri olarak akşam tribündeki yerlerimizi alacağız. Kocaelispor kentimizin en kıymetli ortak paydasıdır, Kocaelisporumuzun hak ettiği yerlere gelmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz.”