İZMİT’Lİ CELAL METİN… 

Mustafa Küpçü

1977 yılında, 15. Kolordu Komutanı Bedrettin Demirel’in Emir Subayı olarak, Lassa Fabrikası’nın açılışına katılmıştım.

1981 yılı başında ise bu işletmede “Halkla İlişkiler Uzmanı” olarak görev aldım.

Fabrika Müdürü Dr.Celal Metin’le tanışmamız böyle oldu.

Masa başında değil, sürekli hareket halinde, genelde yüzü hep güleç bir yöneticiydi.

1988 yılında Lassa’dan ayrıldım.

Yıllar sonra, İzmit Lisesi’nin 60. Kuruluş yıldönümünde Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde yeniden buluştuk. O zaman öğrendim ki, Dr. Celal Metin, İzmit Lisesi mezunuydu.

O gün, İzmit Lisesi mezunları Yener Süsoy, Ege Cansel, Celal Metin’le birlikte İzmit Lisesi üzerine güzel bir söyleşi yaptık.

Aradan yıllar geçti ve bir ay kadar önce, Celal Metin beni telefonla aradı ve Değirmendere’de buluştuk. Sıcak bir sohbet yaptık. Geçmişi andık, neler yaptığımızı konuştuk.

Tıpkı, yıllar önceki dinamikliği ve heyecanı içinde bir Celal Metin vardı karşımda.

Gazetemizin yıldönümünde, bir yazı ile “İzmitli Celal Metin’i” O’nu tanımayanların da tanımasını ve bu yazıyla “kent belleğinde” yer almasını istedim.

Çene Suyu içti, İzmitli oldu!

İzmit’te doğup büyümemiş ama İzmit’te gelmiş kimi insanların söyledikleri bir söz vardır; “Çene Suyu içtik, İzmitli olduk” derler.

Celal Metin’in İzmit öyküsü de bu sözü anımsatıyor.

Bir subay çocuğu olan Celal Metin, babasının görevi nedeniyle İzmit’e gelir ve 1966 yılında İzmit Lisesi’nden mezun olur.

Üniversite öğrenimini İstanbul’da yapan Celal Metin, Kimya Mühendisi olarak lisans diplomasını alır ve mezun olur ama bununla yetinmez. Yüksek Lisans ve ardından Doktora çalışmalarını yapar ve “Dr” kimliğini alır. Dr. Celal Metin, Sabancı Holding’de görev alır. Nitelikli ve gelecek vadeden, “yönetici” niteliği taşıyan kişileri bünyesinde toplayan Sabancı Holding, Celal Metin’i erkenden kapmış olmalı.

Celal Metin, 1975 yılında, Lassa Projesi ile yeniden İzmit’e gelir.

1977 yılından itibaren, sırasıyla; Teknik Müdür, Üretim Müdürü ve Fabrika Müdürü olarak görev yapar.

Daha sonra, “Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı” olarak şirket bünyesinde yeni bir görev alır. Bu sürede, İzmit’in sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelik somut çalışmaları olur. O artık, kendini “İzmitli” olarak tanımlamaktadır.

1985 yılında Lassa’nın “Pazarlama ve Satış” kuruluşu Lisa’da üst düzey yöneticilik yapan Celal Metin, BEKSA Çelikkort yatırımı için yeniden İzmit’e gelir. Fabrika üretime geçer ve Celal Metin için profesyonel yaşamının yeni bir dönemi başlar.

Bir Uzakdoğu devinin CEO’su olarak, Endonezya, S.Pore, Malaysia, Thailan, Hong Kong ve Çin’de 15 yıl görev yapar.

Celal Metin, 2003 yılında Sabancı Holding’in CEO’su olarak Türkiye’ye döner.

2006’dan itibaren ise, Enerji ve Kimya alanında kendi şirketini kurar ve yönetir.

Celal Metin’in İzmit sevgisi, 15 yıllık bir özlem sonrası yeniden canlanmış olmalı ki, şimdi İzmit’te yüksek teknolojiye dayanan yeni bir yatırım için temaslarda bulunuyor.

İzmit Lisesi’nin “nitelikli insan” yetiştirmedeki başarısının somut bir örneği olan Celal Metin’i kutlarken, O’nu ve birçok başarılı insanı yetiştiren İzmit Lisesi’nin unutulmaz öğretmenlerini saygıyla anıyorum.