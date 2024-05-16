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Otomobilin tavanında koltuk taşıdılar

Yalova’da tavanına yerleştirilen koltukla seyir eden otomobil görenleri hayrete düşürdü.

İhlas Haber Ajansı
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Otomobilin tavanında koltuk taşıdılar mask

Yalova-İzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde Kocaeli istikametinde ilerleyen otomobilin üzerinde koltuk taşındığını görenler gözlerine inanamadı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen bir sürücü, gördüğü ilginç manzaranın fotoğrafını çekti. Araç herkesin şaşkın bakışları arasında karayolunda ilerlemeye devam etti.
# SÜRÜCÜ

16 May 2024 - 14:40 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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