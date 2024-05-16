Otomobilin tavanında koltuk taşıdılar

Yalova-İzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi mevkiinde Kocaeli istikametinde ilerleyen otomobilin üzerinde koltuk taşındığını görenler gözlerine inanamadı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen bir sürücü, gördüğü ilginç manzaranın fotoğrafını çekti. Araç herkesin şaşkın bakışları arasında karayolunda ilerlemeye devam etti.