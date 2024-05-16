Körfez’in incisi HEREKE-1: BİR ZAMANLAR HEREKE

Recep KANKAL

Kumaş Fabrikası açılana kadar sahilden 15 km yukarıda kalan bir yerleşim yeri olarak bilinen Hereke, 1845 yılından sonra sahil şeridinde yepyeni bir şehir olarak karşımıza çıktı. Dünyaya namı yayılan Hereke Kumaş Fabrikası’ndaki halılarla birlikte köy büyük bir kasaba halini aldı. Osmanlı Dönemi’nde Gebze’nin köylerinden biri olan Hereke zamanla nahiye bile oldu.

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Bu köy binlerce çalışanın ekmek kapısı olan kumaş ve halı dokuma fabrikası ile birlikte sahilde yeni yapılan lojman binaları ile nüfusça da artmaya başladı. 1873 senesinde açılan Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının buradan geçmesi ve Hereke istasyonunun da açılması ile İstanbul ve oradan da yurtdışına gidecek kumaşlar buradan trenlerle gönderilmeye başladı. Hereke zamanla bir lise seviyesinde bir rüştiyeye de sahip oldu. Fabrika bünyesinde açılan bu okul, birçok Osmanlı devlet adamının da yetişmesine imkân sağladı. Fabrikada eczane kısmı da olan ayrıca bir hastahane de mevcuttu. Hereke adeta bir şehir halini aldı. Fabrikaya yetimhanelerden gelen genç kızlar burada ekmeğini kazanarak Hereke’nin yerlisi haline geldiler. Zamanla bu kızlar gelinlik çağına gelerek evlendi ve farklı şehirlere gittiler. Gülizar ve Sıdıka Hanım buradaki kadınların ustabaşılarından en meşhurları idi. İlmek ilmek dokunan halılar onların gözetiminde adeta can buluyordu.

ULUPINAR DERESİ

Hereke’ye hayat veren bugün şehrin ortasından geçen fabrikanın yanı başındaki Ulupınar Deresi’dir. Kumaş Fabrikası’nın yapılmasının sebebi de gür akan bu dere olduğu bilinir. Çünkü halı sektöründe boyalı maddelerin temizlenmesi ve yıkanması için suya büyük ihtiyaç vardır. Ulupınar da Körfez’e döküldüğü yerde fabrikanın tam da bu ihtiyacına can suyu olmuştur. Hem şehrin ihtiyacını hem de fabrikanın çalışmasını sağlamıştır. Bir değirmeni çevirecek kadar da akışı ve suyun miktarı fazla imiş. Net olarak bilemiyoruz ama dünyanın debisi yüksek en kısa akarsuyu olduğu söyleniyormuş.

BİR MİNYATÜR VE HEREKE KALESİ

Hereke’yi canlandıran ilk görsel obje 1534 senesinde Matrakçı Nasuh tarafından çizilen Hereke Minyatürü’dür. Minyatürde şehri ikiye bölen dere ve sahilin hemen üst kısmında yer alan tarihi Hereke Kalesi görülür. 7. asırda yapıldığı söylenen, Roma Dönemi’ne ait kale bugünlerde restore edildiğinden eski görünümüne kavuşmuş ve yepyeni yüzüyle ziyaretçilerini beklemektedir.

Kalenin ve şehrin etrafında kiraz bahçeleri ve ağaçlarla çevrili yemyeşil ovada dikkat çeker. Hereke’nin kirazları çok meşhurdur. Hele Hafız Ahmet Kirazı diye nam salmış öyle tatlı bir kirazı varmış ki şimdilerde ağacından bile eser yok. Hele zeytin ağaçları, yol kenarlarında yemekler için kullanılan mancarlar… 1938-39’da sahilde üzüm bayramları yapılırmış, o dönem gazetelerinde de görülür; genç kızların küfelerle üzümleri getirip kiminki en iyisi seçilecek diye heyecanla sahile akın edişi ve bir bayram havasında üzümlerin güzelliği seyredilirmiş. Çavuş, yapıncak, balbal üzümleri ile etraftan gelen köylüler Hereke’ye akın ederlermiş.

HEREKE’DE SPOR

Hereke sadece fabrikayla kalmamış, doğası ve Körfez’e nazır konumu ile havadar bir yerleşim yeri olmuştur. Denizin yanı başında olması hasebiyle burada su sporları, kayıklarla yarışlar da yapılırmış. Hatta bu fırsatla Yelken Kulübü bile açılmış. Fabrika bünyesinde 1920’lerin başında bir de Hereke İdman Yurdu adlı bir kulüp kurulmuş sarı-kırmızı renkleri olan bu kulüp gençlerin futbola olan sevgisinin de bir göstergesi haline gelmiştir. Hereke’de bir de çocuk kampı kurulmuş… 1937 senesinde çocukların sportif faaliyetlerini artırmak ve köy çocuklarının bilgi ile donatmak için bir kamp kuruluyor. Gürbüz Çocuk Kampı adıyla da bilinen kampta kütüphane, sinema, elektrik, radyo, gözlem istasyonu gibi alanlar oluşturuluyor. Hereke'de trenden iner inmez kamp tepede gözüküyor. Türkiye’de ilk defa açılan ve memlekette bu vakte kadar benzeri olmayan bu kamp köy çocukları için ihdas ediliyor. Çocuklar hayatla mücadeleyi öğrenip, kendi kendisine işini görmeye alışıyor. Kamp o kadar faydalı oluyor ki iki sene sonra bir daha Hereke’de kuruluyor.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ!

Halı ve kumaşların ününü duyup gelenler Hereke’ye akın etmişlerdir. Bunlar arasında devlet adamları da vardır. 1898 senesinde, Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm eşi Viktorya ile Hereke’ye gelip saatlerce kalmış ve hayranlıkla makine ve halı dairesini gezmiştir. Dönemin Padişahı II. Abdülhamid, II. Wilhelm’e öyle bir jest yapmış ki Yıldız Sarayı marangozhanesinde birkaç günde hazır hale getirilen ahşap küçük bir köşkü imparator Hereke’ye ayak basmadan önce bir günde fabrikanın hemen ön kısmına monte ettirmiştir. Arka kısımda yaptırılan bina da imparatora bir ziyafet verilmiş, kendisine gösterilen bu hürmetten memnun olmuştur. Türk-Alman dostluğunun bir nişanesi haline gelen bu köşk, Ulupınar Deresi’nin yanı başında Körfez’in serin sularını izleyerek geçmişten bir hatıra olarak duruyor.

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İmparator gelir de padişah gelmez mi? Evet Hereke, bir de Osmanlı Sultanı V. Mehmed Reşad’ı ağırlıyor. Sultan Reşad, o dönemin gazetelerindeki fotoğraflardan öyle mutlu gözüküyor ki, ahalinin hınca hınç sahile gelişinden de ona olan sevgiyi görüyoruz. Mektep talebeleri ellerinde çiçekler ile Sultan’ı karşılıyor. Sultan, 1909 senesinde kumaş fabrikasını geziyor ve II. Abdülhamid Dönemi’nden beri fabrikanın müdürü olan Hacı Mehmet Akif Bey’den bilgi alıyor. Bugün ismi Hereke merkez mahallelerinden birine verilen Hacı Akif Bey, Eyüpsultan’da medfundur. Öyle bir müdür ki fabrikayı ömrünün yarısından fazlasını harcamıştır. Halit Ziya Uşaklıgil bile Saray ve Ötesi adlı romanında ondan sayfalarca sitayişle bahseder.

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Kimler gelip kimler geçmedi ki Evliya Çelebi, Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa’nın annesi Emine Hanım, Sadrazam Talat Paşa, Mareşal Goltz Paşa, Ressam Thomas Baldasar, İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes, Nazım Hikmet ve Atatürk… Evet, Gazi Mustafa Kemal de bu şehirden geçmiştir. Ocak 1923’te Atatürk'ün İzmit ziyareti sırasında Hereke’ye uğramış, sokaklarından yürümüş, halk ile görüşmüş ve ardından Tavşancıl ile Gebze’ye doğru başkumandanlık treni ile yol almıştır.

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Bu isimler arasında burada doğup büyümüş bir isim var ki Hereke’den Çıktım Yola diye bir kitap da kaleme almış, çocukluğunun Herekesini samimi duygularıyla yazıya dökmüştür. O bir Hereke aşığı olan Ahmet Haluk Dursun. Kültür dünyamızın mümtaz simalarından Haluk hoca Hereke’den başlayan hayat yolculuğunu İstanbul’daki önemli görevlerle taçlandırmış, bakanlık müsteşarlığına kadar yükselmiş biriydi. 2019 senesinde yaşadığı elim bir kazada aramızdan ayrılarak hem bizleri hem de çok sevdiği Hereke’yi öksüz bıraktı. Ruhu şad olsun.

Herekeli birçok isimle şimdiye kadar tanışmanın bahtiyarlığını da yaşadığım, her biri müstesna bu insanlardan güzel bilgiler öğrenme fırsatım oldu. Sözlü tarih adına bir değer olan başta muhtarımız Nazım Demirtaş ve Avukat İlter Özdemir beylere sağlıklı ömürler diliyorum.

HEREKE CAMİLERİ VE MEZARLIKLARI

Fabrikanın yanı başında ufak da bir cami inşa ettiriliyor. Müslüman ahalisi ibadetini rahatça yapabilsin diye. Bugün Sümer Camii adını alan ibadethaneyi yaptıranın mezarı bile camiin iç kısmında yer alıyor. Musa Hilmi adlı bu zat, kumaş fabrikasının öğretmenlerinden biridir. Bir diğer cami de Yukarı Hereke’de bulunuyor. Bu tarihi camide metal bir levha üzerine yazılmış Osmanlıca ifadelerde camiin yapılış tarihinin bilgileri bulunuyor. Yukarı Hereke’de merhum Haluk Hoca’nın kabri ile birlikte Osmanlı Dönemi’ne ait başlıkları bulunan yüzden fazla mezar taşı yer alıyor. Tarihi belge niteliğindeki bu mezar taşları, buradaki yerleşimlerin fabrikanın açılışından öncesine kadar götürüyor. Buradaki mezar taşlarından Hereke’de bir hastalık yaşandığı ve ölümlerin olduğunu da anlıyoruz. Bir mezarlık da Nuh Çimento Fabrikası karşı tarafından D-100’ün sağ tarafında yer alıyor. Burada Hereke Fabrikası’nda çalışan birçok işçinin mezar taşını görmek mümkün. Hereke’nin belediye oluşundan sonraki ilk belediye başkanlarından Ali Gelenbe de burada medfundur.

KÖYDEN NAHİYEYE, BELDELİKTEN MAHALLEYE!

Başlangıçta Osmanlı Dönemi’nde Gebze’ye bağlı bir köy olan Hereke zamanla artan nüfusu ve fabrikanın aşağıdaki yerleşkede açılmasıyla bir hayli büyümeye başlamış. İşçilerin artması, evlilikler ve dışarıdan gelenlerle birlikte bu sayı daha da katlanmış ve Hereke zamanla nahiye bile olmuştur. 1948’e kadar devam eden nahiye statüsü bu tarihten itibaren belde olarak karşımıza çıkar ve belediye olmak hakkı elde eder. CHP’den Mehmet Birol kazanması ile ilk belediye başkanı da seçilmiş olur. 2008 senesinde Kocaeli’nin büyükşehir olması sonrası kapatılan beldelerden biri olan Hereke’nin son belediye başkanı Esener Maçıl olur. Kapanan tarihi belde bugünkü Körfez ilçemizin sahilinde bir yerleşke olur. Hereke adıyla bir mahalle olmasa da fabrikanın olduğu yerde Hacı Akif ve Agâh Ateş adından iki mahalle kurulur. Yukarı Hereke Mahallesi ise korunur ve bu adla kalır.