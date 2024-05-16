KOCAELİ’DE 44 YIL

Ruhittin SÖNMEZ

İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesinde 1973’te okumaya başladığımda daha 17 yaşımın içindeydim. İstanbul’dan otobüsle memleketime her gidişimde ve dönüşümde Gebze, Hereke, Yarımca, Tütünçiftlik, Derince, İzmit tabelalarını okuyarak geçerdim. Bunların yanında en aklımda kalan resimler Petkim ve Tüpraş’ın yoldan gördüğüm silueti, fleyr adı verilen ucundan alev çıkan bacaları ile İzmit’te şimdiki Merkez Bankası’nın olduğu yerdeki şehirlerarası otobüslerin yolcu alıp, indirdiği garaj idi.

Fakültede okuduğum yıllarda ve Kimya Y. Mühendisi olarak iki yıla yakın çalıştığım Akyazı’daki süt fabrikası yıllarımda da Petkim ve Tüpraş’ın tesislerine hayranlıkla bakar, çalışmayı hayal bile edemediğim bu yerlerde çalışan mühendisleri çok şanslı insanlar olarak görürdüm.

Hiç ummadığım bir zamanda Petkim’de çalışma imkanı ortaya çıktı. 1980 yazında yaptığım başvuru için Ağustos ayında olumlu cevap verildi. Fakat evraklarımı teslim edeceğim günlerde 12 Eylül 1980 darbesi oldu. Nasıl olduysa, darbeyi yapan generaller (Konsey) çok hızlı şekilde, kamu kuruluşlarına ataması çıkmış ve fakat işe başlayamamış olanların işe alınacağına dair, bir karar verdi.

09 Ekim 1980’de Petkim’de işbaşı yapmam ile birlikte benim yaklaşık 44 yıldır süren Kocaeli maceram başladı.

Bu süre içinde kendi yaşadığım çevrede gözlemlediğim değişimler, yaşadığım ve bende iz bırakan olaylardan bir özet yapmaya çalışacağım. Böylece hem kısmen kendi hayatımdan kesitler yazmış olur ve hem de Kocaeli tarihine bir nebze katkıda bulunabilirim sanıyorum.

Ancak yazmaya başladığımda gördüm ki Kocaeli’de yaşadığım 44 yılın tamamını burada özetlemem çok zor olacaktı. Bu yüzden sadece Petkim ve Tüpraş’ta çalıştığım dönemde, çoğunluğu Körfez ilçesinde geçen anılarımın bende bıraktığı birkaç izi paylaşmak istiyorum. Bu izler sadece bende değil, bugün Kocaeli’de yaşayan çok sayıda hemşerimizde de vardır sanıyorum.

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KOCAELİ’Yİ BÜYÜTEN KİT’LER

Körfez’de Petkim, Tüpraş ve Seramik Fabrikası, İzmit’te Seka Kağıt Fabrikası çalışanlarının toplamı bir kasaba boyutunda, aileleri ile birlikte düşününce de büyükçe bir ilçe nüfusu edecek kadar çoktu. Bu şirketlerde kapsam dışı denilen (beyaz yakalı) çalışanların çoğu lojmanlarda kalıyor, mavi yakalı işçiler ise ya kooperatifler kurarak yaptırdıkları veya satın aldıkları evlerde ya da kiralık evlerde kalıyordu.

Bu tesisler zamanın en yüksek teknolojisi ile kurulmuştu. Şirketler çalışan sadakatini sağlamak için Türkiye ortalamasının üzerinde ücretler veriyordu. Çalışanların büyük çoğunluğunun Meslek Lisesi veya yüksek tahsilli olması sebebiyle nitelikli bir sosyal hayat vardı. Özellikle lojmanlarda yaşayanlar Avrupa veya ABD gibi ülkelerdeki emsallerine yakın bir hayat standardı içindeydi.

Bu fabrikalarda çalışanlar sendikal olarak çok güçlü idi. Çalışanların suç işlemedikçe işten atılması söz konusu olmazdı. İş garantisi olan, işçi sağlığı ve iş güvenliği alınmış tesislerde emekliliğine kadar çalışma imkanı olan böyle işletmeler artık pek kalmadı.

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yapılmış kamu fabrikalarında olduğu gibi, bu fabrikalar sadece modern üretim teknolojisi ile üretim yapan birer tesis olmakla kalmıyor, yarattığı eko sistemle modern hayatın yaşandığı birer sosyo-kültürel ortam oluşturuyordu.

Ekonomik olarak bu sisteme dahil olan mal ve hizmet tedarikçilerden nakliyecilere ve çevredeki esnafa, yüksek vergi gelirleri elde eden belediyelere ve devlete kadar herkes bu ekosistemden yararlanıyordu.

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YARIMCA PETKİM

PETKİM Türkiye’nin ilk petrokimya tesisi olarak 1975 yılında Yarımca’da kurulmuştu. (Yarımca ile Batısında Hereke ve doğusunda Tütünçiftlik daha sonraki yıllarda birleştirilerek Körfez İlçesi adını aldı.)

Petkim’in bulunduğu Yarımca 1980’li yıllarda da yerleşimin az olduğu, 30-40 bin civarında nüfusun yaşadığı bir yerdi. Yarımca’nın meşhur kirazının yetiştiği kiraz bahçeleri ilçe merkezinde bile geniş yer kaplıyordu.

Benim de ailemle birlikte yaşadığım Tüpraş ve Petkim Lojmanları son derece bakımlı yeşil alanları, sosyal tesisleri, güvenliği, servisleri olan, çocuklar için oyun parklarının bulunduğu site tarzı hayatın ilk öncüleriydi. Petkim’in ve Tüpraş’ın yaptırdığı ilkokullar ve liseler standardın üstünde eğitim veriyor, şirketlerin yaptırdığı camiler çevre için önemli birer ihtiyacı karşılıyordu. Spor ve sanat alanında da çevreye öncülük yapıyorlardı. Çeşitli spor dallarında takımları, sahaları vardı. Sinema, tiyatro ve konserler için salonları vardı.

1980’li yıllarda Yarımca Petkim’de 18 fabrikada üretim yapılıyor, Türkiye’nin o yıllardaki ihtiyacını karşılayacak kadar plastik ve lastik hammaddeleri üretiliyordu. 4500 civarında çalışanı vardı. Bunlardan 250 kadarı mühendis idi. Bu mühendislerin kurduğu Petkim Mühendisler Derneği vardı. Bana da bu derneğin 4 yıl başkanlığını yapmak nasip oldu.

Bu dernek bünyesinde bir yandan Petkim’li mühendislerin ekonomik şartlarını iyileştirme mücadelesi veriyorduk, diğer taraftan bilim insanlarına konferans verdirmek ve Orta Asya Türk Müziğinin örneklerini veren Tümata grubuna konserler verdirmek gibi faaliyetler yapıyorduk. 1980 darbesi sonrasında kuraklaşan kültür faaliyetleri alanında bunları yapmak çok değerli idi.

Mühendisler ve diğer yüksek okul mezunları sendikalı değildi. Kapsam dışı olarak anılırdı. Kapsam içi denilen işçiler Türk-İş’e bağlı Petrol-İş sendikası çatısında örgütlenmişti. 1980 sonrasının otoriter yönetim dönemlerinde bile, yasal olarak grev yasağı olan bu tesislerde, işçiler “üretimden gelen gücünü kullanmak” adı altında çok etkili eylemler yapabiliyordu.

CBR Fabrikasında Başmühendis olarak görev yaptığım yıllarda birkaç tane böyle eylemler yaşadım. 4 vardiyadan üçünün kafeteryada toplanıp işbaşı yapmadığı, bir vardiyanın 36 saat çalıştığı ve sonunda işi bırakıp çalışan fabrikayı boşalttıkları eylemde benim ve diğer işletme başmühendislerinin yaşadığı tecrübe unutulmazdı. Çünkü yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı gazların kullanıldığı fabrikaların birinde çıkacak bir yangın o şartlarda söndürülemezdi ve bütün bölge bir felaket yaşayabilirdi. Neyse ki şirket yönetimi ile sendika yöneticileri hemen anlaşarak işçilerin fabrikalara dönmesi sağlanmıştı.

Ancak toplu sözleşme müzakerelerinde sonuç alınamayınca sendikalı işçilerin haklarını alabilmek için gerilimi bu safhaya getirmesini anlayışla karşılıyorduk.

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1999 DEPREMİ

Bu eylemlerde olmasa bile zaman zaman fabrikaların bazısında çıkan yangınlar da oldu. Petkim’deki yangınların en büyüğü “SBR yangını” idi. Bereket diğer fabrikalara etkisi olmamıştı.

Yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı maddelerle dolu tesislerde yaşadığımız en korkunç olay şüphesiz 17 Ağustos 1999 depremi oldu. O yıllarda ben Petkim Satış Müdür Yardımcısı olarak çalışıyordum.

Deprem olduğunda Petkim Lojmanlarında idik. Gece dehşetli depremin etkisiyle uyandık. Kızımın yattığı odada kitaplıklar devrilmiş fakat yattığı yere kadar gelmemişti. Lojmanın bahçesine toplandıktan sonra işletmelerde çalışan bazı mühendis arkadaşlarla tesislere gittik. Ancak elektrikler kesilmişti ve her taraf kesif gaz kokuyordu. Çok riskliydi, arabalarla giremedik. Zaten çalışanların bir kısmı da kendi ailelerinden haber alamadıkları için fabrikalardan çıkıp, dış kapılarda beklemeye başlamışlardı.

Yaşanan deprem korkunçtu. Bir Başmühendis arkadaşı ve eşini Tütünçiftlik- Derince arası bölgedeki pastaya dönmüş 6 katlı bir evin enkazından 14-15 saat sonra çıkarırken ki halleri halen hafızamdadır.

Deprem sonrası Petkim’de küçük çaplı birkaç yangın çıksa da kısa zamanda söndürüldü. Ama asıl büyük yangın Tüpraş’ta başlamıştı. Günler süren söndürme çalışmaları sırasında yaşananlar bir roman konusu olur. Bir ara söndürme ümidi kalmadığı için aralarında Tüpraş Genel Müdürünün de bulunduğu, Valilikte kurulan kriz komisyonunun kararıyla, Yarımca ve Tütünçiftlik’te bulunan halkın dağlara doğru kaçması için anons yaptırıldı.

Sağlık Müdürlüğü personel sıkıntısı sebebiyle sağlık ocaklarında görev yapan tüm personeli bir sağlık ocağında toplayarak hizmet veriyordu. Anonstan sonra, doktor olan eşimin de görev yaptığı bu sağlık ocağının önünden arabaya binip uzaklaşmak isterken kucağında bir bebekle bir kadın koşarak gelip arabamıza binmek istedi. Yer olmadığını görünce panik içindeki kadının bebeğini bize bırakıp dağa doğru koşmaya çalıştığı anı unutamam. Kadının arkasından yetişip, sıkışarak O’nu da arabaya aldık. Biraz yukarılarda kadını ve bebeği bıraktık.

Bu sağlık ocağına İstanbul’da çeşitli malzemeler yardım olarak geliyordu. Fakat gıda olarak makarna dışında pek bir şey olmadığından doktor ve hemşireler yağsız, tuzsuz haşlanmış makarna ile karın doyuruyorlardı. Bir doktor arkadaş “ah bir menemen veya omlet olsa da yesek” diye iç geçirince dayanamadım. Civarda gidebileceğim bütün bakkal ve marketleri dolaştım. Hepsi kapalıydı. Petkim’in Kompleks Başkanı Yavuz Aktuğlu’yu kriz masasında buldum. Durumu anlattım. O’nun talimatıyla mutfaktan bir koli yumurta ve yağ alıp götürdüğümde sağlık ocağındaki personelin sevinci görülmeye değerdi.

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PETKİM, TÜPRAŞ ÖZELİNDE DEVLETİN ÜRETİMDEN ÇEKİLMESİ

Bu hatıralar hariç, genel olarak Petkim ve daha sonra Tüpraş bünyesinde çalıştığım yıllar iyilik ve güzelliklerle dolu geçti. Sadece benim için değil bütün Petkim ve Tüpraş emeklileri o günleri asrı saadet dönemi gibi anarlar.

Turgut Özal sonrası izlenen politikalar sonucu ithalat ve ihracat serbestleştirilirken yerli sanayiyi koruyucu tedbirler alınmadığı gibi Petkim’e de, özelleştirilen diğer KİT’lerde olduğu gibi, yeni yatırım yaptırılmadı. KİT statüsündeki bu şirketlerin ithal ürünlerle rekabet ettirecek kapasite artışlarına ve kazandığı paraları kendisinin kullanmasına izin verilmedi.

Zaman içinde fabrikalar birer birer kapandı. Petkim’de sadece 5-6 fabrika kaldığında Tüpraş’la birleştirildi. Bu tesisler “Tüpraş Körfez Petrokimya ve Rafinerisi” olarak adlandırıldı. Ben bu şirket bünyesinde Ticaret Müdürü ve İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapmak imkanını buldum.

Fabrikaların kapatılmaması için, mühendisler ve işçiler olarak üretimleri artırmak, maliyetleri düşürmek ve tesisleri kâr eder hale getirmek için destansı mücadeleler verdik. İnanılmaz teknolojik iyileştirmelerle fabrikaların kapatılmasını birkaç yıl geciktirdik. Ama daha fazlasına gücümüz yetmedi.

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Petkim Yarımca Kompleksi Türkiye’de plastik ve lastik sanayilerinin gelişmesini sağladığı gibi Petlas Lastik fabrikasını ve Petkim Aliağa tesislerini de yapan mali ve beşerî sermayeyi sağlayan kuruluştu.

Bugün yaşadığımız Kocaeli ilinin gelişmesinde en büyük etkiyi yapan fabrikaların kapanması sözde liberal politikalar ile yanlış bir özelleştirme anlayışının eseriydi.

Devlet Tüpraş Rafinerilerini daha stratejik bulup ithal ürünlerle rekabet edecek ek yatırımları yaptı. Aynı devlet Petkim Yarımca Kompleksine de yatırım yapsa idi bugün bu tesisler de çalışıyor olacaktı.

Mesela lastik sektörünün hammaddelerinden Karbon Siyahı (KS) fabrikasının özelleştirilmesi (yabancılara satılması/ ortaklık) gündeme gelmiş ve fakat yıllar süren görüşmelerden sonuç alınamamıştı. Bu süreçte bizden karbon siyahı ithal eden Mısır’da Hindistan sermayesiyle kurulan fabrika hızla büyüyerek dünyanın sayılı Karbon Siyahı üreticisi olmuştu. İran yaptığı KS yatırımıyla ithalata bağımlı olmaktan kurtulmuştu. Avrupalı üreticilerden yapılan KS ithalatının yanında, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla, Rusya’dan da Türkiye’ye KS ithalatı artmıştı.

Kısaca söylersek, petrokimyanın belli alanlarında da üreten ve satan Türkiye üretimi bırakmış ve pazar haline gelmişti.

Tüpraş’ın özel sektöre satılmasından bir süre sonra ise kârlı olmadığı için dünya standartlarında kaliteli ürün üretmekte olan Petkim’deki fabrikalar söküldü. Burada üretilen ürünlerin çoğu açısından Türkiye halen ithalata bağımlı bir ülke durumunda.

Teselli edici tarafı şu ki; Tüpraş özelleştirilirken yabancıya değil, yerli bir şirkete verildi. Koç Holding Tüpraş’ı yaşatmak ve büyütmek için gerekli yatırımları yaptı, yapmaya devam ediyor. Yarımca Petkim sahasında sökülen fabrikaların bulunduğu alana Tüpraş için ek tesisler yapıldı. Fakat Koç grubu Petrokimya alanında mevcut fabrikalar veya yenileri için yatırım yapmayı tercih etmedi.

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KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEK

Niyetim siyaset dışı bir yazı ile Kocaeli’de yaşadığım döneme dair notlar düşmekti. Fakat siyaset bizim her şeyimizi etkileyen bir olgu. Devletin üretimden elini çekme politikası binlerce aileyi etkilediği gibi benim ve ailemin de hayatının yönünü değiştirdi.

Petkim Yarımca Kompleksi yukarıda anlattığım süreç sonunda kapatılmasa idi, ben hayatıma avukat olarak değil, Tüpraş’ta bir yönetici olarak devam edecektim.

Tüpraş’ın yeni yönetimi çalıştığımız tesisleri kapatıp, çalışan sayısını azaltmaya gidince şirketten ayrıldım. Ayrıldığımda önümde iki seçenek vardı. İlki Petrokimya alanındaki bilgi ve tecrübemi kullanabileceğim bir özel sektör firmasında çalışmak. (Bunu iki yıl yaptım.) İkincisi ise çalışırken okuyup mezun olduğum İ.Ü. Hukuk Fakültesinde öğrendiklerimle avukat olarak yepyeni bir hayata başlamak. Ben de “her olumsuzluğu fırsata çevirmek gerekir” düşüncesiyle bu yönü tercih ettim.

Halen Kocaeli’de avukat ve arabulucu olarak çalışıyorsam, sizlere bu yazılarla erişebiliyor, KOCAELİ Gazetesi’nde yazar olarak, noktaTV’de program sunucusu ve yapımcısı olarak, sosyal, siyasal ve kültürel alanda bir şeyler üretebiliyorsam bu tercihimin eseridir. Çünkü kamuda da özel sektörde de bunlara izin verilmez veya çok kısıtlı bir hareket alanı içinde izin verilebilirdi.

Hayatımın bu döneminde gözlemlediğim Kocaeli’ye dair görüşlerimi de nasip olursa Kocaeli Gazetemizin bir yıl sonraki yıldönümü sayısında anlatmayı ümit ediyorum.