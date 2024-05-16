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Modern Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı’na hazırlanıyor

İzmit Belediyesi, Modern Hayvan Pazarı’nı, İzmit halkının ve kurbanlık hayvan satıcılarının en iyi koşullarda hizmet alabilmesi adına Kurban Bayramı’na hazırlıyor

Modern Hayvan Pazarı, Kurban Bayramı’na hazırlanıyor mask

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, hem üreticiye hem de alıcıya en ideal şartlarda hizmet vermeye bu Kurban Bayramı’nda da devam edecek. Temizlik ve sağlık koşullarının en üst seviyede tutulduğu Modern Hayvan Pazarı’nda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. 

“EN İYİ HİZMETİ VERECEĞİZ”

Süreçle ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya, “Bu sene de çeşitli illerden kurbanlık hayvan satıcıları için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Artık son aşamaya geldik. Alanımızda bakım işlemleri yapıyoruz. İnşallah bu sene de Modern Hayvan Pazarı’nda halkımıza en iyi hizmeti vereceğiz” dedi. 
# sağlık, İzmit belediyesi, hizmet

16 May 2024 - 15:28 - Gündem

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