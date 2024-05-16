Tolga Sirmen KEV başkanlığına aday!

Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP eski Milletvekili KEV'in kurucusu Sefa Sirmen’in oğlu Tolga Sirmen, hafta sonu gerçekleşecek olan genel kurulda Kocaeli Eğitim Vakfı’nda (KEV) başkan adayı olduğunu açıkladı.

KÜLTÜR, SANAT, SPOR....

Sirmen açıklamasında "Birçok önemli markaya sahip olan Kocaeli’miz için kuşkusuz ki Kocaeli Eğitim Vakfı da (KEV) büyük bir markadır ve kurulduğu günden bu yana eğitime destek olmuştur. 7 Nisan 1989’da çok değerli kent büyüklerimiz tarafından kurulan KEV, başta eğitim olmak üzere kültür, sanat, sağlık, spor ve turizmin gelişmesi ve mensupları arasında sosyal dayanışmayı sağlamak için etkin düzeyde hizmet vermiştir. Fakat KEV, en büyük zenginlik kaynağını eğitimde görmüş ve eğitimli insan gücü yetişmesi için önemli mücadeleler vermiştir.

DAHA ÇOK GENCE DOKUNMAK İÇİN

Bu düşünceyle, yaşamı bu kentte geçmiş, Kocaelili olmaktan her zaman gurur duymuş, bu kentin ve bu kentin gençliğinin daha da gelişmesi için her türlü mücadeleye girmiş bir ailenin ferdi olarak, KEV’in misyonuna uygun bir şekilde hizmet vermek, Vakfımızda çıtayı daha da yukarıya çıkarmak, başta yeni bir KEV binası ve ekonomik sürdürülebilirliği güçlendirmek için bir yurt binası olmak üzere çeşitli mekânsal projelere imza atmak, KEV’in daha çok gence dokunmasını sağlamak için çok değerli arkadaşlarımla birlikte yola çıktığımı ifade etmek istiyorum.

KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Ben ve arkadaşlarım, eğitime büyük katkıları olan KEV’in potansiyelinin mevcut durumunun çok daha üzerinde olduğunun bilincindeyiz. Bunun için proje üretmeye, bu projeleri hızlıca hayata geçirmeye hazırız. En önemlisi, yalnızca KEV üyelerinin değil, Kocaeli’deki her ferdin bu taşın altına elini koyması gerektiği inancındayız. Seçilmemiz durumunda genel kurulumuzdan çok daha güçlü bir KEV’in çıkacağının sözünü verirken, bugüne kadar KEV’e hizmetleri dokunmuş tüm başkanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. 18 Mayıs Cumartesi günü bu görevi üstlenmemiz durumunda KEV’e en iyi şekilde sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.