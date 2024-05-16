KBB araç kiralayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı Meclis toplantısı, bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen Meclis toplantısında 118 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısında ilk olarak Büyükşehir Belediyesi ile Filistin Gazze Belediyesi arasında ‘Kardeş Şehir’ ilişkisi kurulmasını içeren madde oy birliği ile kabul edildi. Meclis’te, araç kiralama hizmetini içeren madde üzerinde tartışma yaşandı. ‘Yıllara sari olarak hizmet alımı’ yöntemini içeren araç kiralama ihalesi için yetki verilmesi Meclis toplantısında gündeme geldi. CHP Grubu, araçların kiralama yöntemi yerine satın alma yönteminin tercih edilmesini önerdi. Söz konusu madde üzerine şu diyaloglar gerçekleşti.

KAMU YARARINA UYGUN BULMUYORUZ

Mecliste söz alan CHP Meclis Üyesi Emine Özkar “Söz konusu teklif gerek yöntem gerekse tasarruf açıdan değerlendirdiğimizde kamu yararına uygun bulmuyoruz” dedi.

MALİYETLER HESABA KATILMADI

Özkar’ın ardından söz alan Başkan Tahir Büyükakın “Bu mecliste konu çok tartışıldı. Ön kabulle hareket etmediğimizi, hesaplama yaptığımızı satın aldığımızda, kiraladığımızda durum ne olur diye karşılaştırıp karar verdik. Bu hesaplamalarda maliyetlerin hesabının içine dahil edilmediğini gördük gelen eleştirilerde. Mesela bakım maliyetleri, belediyenin öz malı olduğu kasko yapma imkanı olmadığından bu bedel ne kadarsa o maliyetlerin hesaba katılmaması, kaza durumlarında ihtiyaç duyulan araçların yedekte tutulması gibi maliyetler hesaba katılmadığını gördük.

OTURUP BERABER BAKALIM

Kiralama ve satın alma tamamı hesaba katılarak arkadaşlarımız titizlikle yapıyorlar. İhtiyaç duyulduğunda kiralamak daha doğru sık kullanılacak olanlar ile satın alıyoruz. Bu bilgileri paylaşırız bu şehrin bütçesi doğru kullanılsın diye çalışıyoruz. Oturup sayılara bakalım beraber haklıysanız muhalefet böyle dedi diye dediğimiz dedik çaldığımız düdük demeyiz. Beraberce bakın işlem hatası varsa görüşümüzü değiştiririz yoksa siz görüşünüzü değiştirirseniz doğru noktaya varırız” dedi.

HAVUZ OLUŞURSA SAYI AZALIR

Meclis üyesi Özkar, “648 aracın 295 adedi hafif ticari ve bine. Bir havuz oluşturulursa sayı azalır” dedi.

HERKESİN ALTINDA ARAÇ YOK

Büyükakın, “Bunun havuz içinde olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bu araçların kendi içinde bir kullanım rasyoneli oluştu. 20 yıldır bu işler yapıldığı için ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Burada şuna inanın biz sizler kadar bu kentin kaynaklarının kuruşunun hesabını yapıyoruz. Herkesin altına bir araba verilmiş gibi bir şey yok. 14 bine yaklaştı personelimiz herkesin altında bir araç olmadığı ortada. Zaten havuz sistemi ile çalışıyor. Dışarıdan baktığınız sefa sürüyorlar herkesin altında araba var gibi duruyor olabilir ama öyle değil. Tek tek bakılabilir araçlar kaç km yaptı nasıl kullanıldı.

SATIN ALMAK UYGUN

CHP Meclis Üyesi Ali Kara, “13 Mayıs 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı yardımcımız ve hazine bakanı tarafından tasarruf paketi açıklandı. Taşıtlarla ilgili bölümde, ilerleye aşamada taşıtların ortak havuzda toplanması ve kurumlar arası kullanıma uygun hale getirmesi, kiralamayı 3 yıl süre ile durdurmaları, yabancı meşeli araç kullanılmaması tedbirleri açıklandı. Kiralamanın değil, satın almanın ekonomik olduğu görülürken büyükşehirde binek ve hafif ticari araçların satın almanın uygun olacağını düşüneceğim”

HAVUZ SİSTEMİ BİZİM İÇİN YENİ DEĞİL

Büyükakın, “Biz 20 yıl önce bu belediyeyi yönetmeye başladığımızda 1 milyon 250 bindi nüfus. Neredeyse bir milyon arttı biz aynı sayıda araçla hizmet veriyoruz. Bizim araç sayımız artmıyor. Geçen yıl var olan araca 2 ambulans ilave ediyoruz. Ambulans zorunlu. Havuz sistemini biz zaten uyguluyoruz diyorum bu bizim için yenilik değil. Detaylara bakmak istiyorsanız arkadaşlarımız size detaylı karşılaştırmaları yapsınlar” Söz konusu madde oy çokluğu ile meclisten geçti.