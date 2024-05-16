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GAZZE OY BİRLİĞİYLE 'KARDEŞ ŞEHİR' OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı Meclis toplantısı, bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen Meclis toplantısında 118 gündem maddesi görüşüldü.

Aygün Baş
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GAZZE OY BİRLİĞİYLE 'KARDEŞ ŞEHİR' OLDU mask

Meclis toplantısında ilk olarak Büyükşehir Belediyesi ile Filistin Gazze Belediyesi arasında ‘Kardeş Şehir’ ilişkisi kurulmasını içeren madde oy birliği ile kabul edildi.
# Meclis

16 May 2024 - 16:15 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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