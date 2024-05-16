Meclis toplantısında ilk olarak Büyükşehir Belediyesi ile Filistin Gazze Belediyesi arasında ‘Kardeş Şehir’ ilişkisi kurulmasını içeren madde oy birliği ile kabul edildi.
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GAZZE OY BİRLİĞİYLE 'KARDEŞ ŞEHİR' OLDU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı Meclis toplantısı, bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen Meclis toplantısında 118 gündem maddesi görüşüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.