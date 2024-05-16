Kocaeli’de otopark yeri itirazları meyvesini verdi! Büyükşehir’de süre uzatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı Meclis toplantısı, bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen Meclis toplantısında 118 gündem maddesi görüşüldü. Meclis toplantısının önemli gündem maddelerden biri ise Tarihi Sörler Okulu’nun önündeki alana otopark yapılmasını içeren madde oldu. İzmit Tepecik Mahallesi'nde bulunan ve tarihi yapılarından biri olan Sörler Okulu (Fransız Mektebi) önündeki Vergi Dairesi, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılmıştı. Temizlenen alana ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından mekanik otopark yapılması için Meclisi’ten yetki alındı.

MADDE OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Alana yapılmak istenen ve Koruma Kurulu'ndan onay çıkan otoparka, kent kamuoyundan itirazlar yükseldi. Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamanın ardından İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Tepecik Mahallesi Muhtarı Ahmet Alkan ile birlikte Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Sedat Köse’yi ziyaret ederek projeye karşı olduklarını iletti. Mayıs ayı meclis toplantısında gündeme gelen proje ile ilgili süre uzatımı, Meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.