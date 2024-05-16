“Kamuda tasarruf 2019’dan bu yana  İzmit Belediyesinde bir anlayış meselesidir”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Danışmanı Hakan Yalçın, hükümet tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf hamlesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yalçın, “İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Hürriyet ve geçen dönem İzmit Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili Meclis üyelerimiz 2019 yılında AKP’li ve MHP’li Meclis üyelerine kamuda araç kiralamalarının büyük bir sorun olduğunu, kamuda alışkanlık haline gelen ve yandaşa para aktarmanın bir yolu olan bu yüksek bedelli araç kiralamalarının bir an önce sonlanması için meclise verdikleri önerge kabul görmemiş, 4-5 yıllık kiralama bedellerinin araçların maliyetini karşılayabileceği ve o dönem 55 Milyon TL bedel ile Belediyemizin tüm hizmet araçlarının alınabileceğini açık açık anlatan Meclis üyelerimizin önergesini Cumhur ittifakının Meclis üyelerinin reddetmesi ile İzmit Belediyesinin yaklaşık 300 milyon TL gibi bir zarara uğramasına söz konusu olmuştur.

“GEÇİCİ SÜRELİ BİR HEVES DEĞİL”

Meclis üyelerimizin ve Belediye Başkanımızın ortaya koydukları bu iradenin geçici süreli bir heves olmadığı ve alınan hizmet araçları sayesinde bugün aylık 40-45 milyon TL kiralama bedeli ödemektense 10 milyon civarı bir kredi geri ödemesi yapılmaktadır. Alınmış olan binek araçlarımız bir havuz sisteminde toplanmış olup hiç bir Başkan Yardımcımızın ve idarecimizin hizmetine özel tahsis edilmiş araç yoktur. Gün içinde ihtiyacı olan idarecilerimiz havuz sisteminden çektiği aracı kuruma dönüşünde teslim eder.

“GÜN GELİR ÇEREZ PARASINA MAHKUM HALE DÜŞERSİNİZ”

Bu sistem İzmit Belediyesinde 2-3 yıllık geçici bir süre olmayıp bir anlayış meselesidir ve 2019 yılından bugüne uygulanmaya devam etmektedir. Kısacası kamuda tasarruf 2-3 yıllık belirli süreler için değil bir anlayış tarzına dönüşür ve kalıcı hale gelir ise bir faydası olur yoksa sizden sonra gelen bir Bakan daha önce dediğiniz gibi bunlar çerez parası geçin bu işleri diyebilir ve gün gelir çerez parasına mahkûm hale düşersiniz…