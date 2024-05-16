Sertif Gökçe’den Büyükşehir’e Çenesuyu sitemi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Kocaeli Büyükşehir Meclis Toplantılarında masalara konan Sakarya’ya ait su markası Milla yerine Çenesuyu koyulmasını talep etti, “Masalarda Kocaeli’nin markası Çenesuyu’nu görmeyince içim acıyor. Gerekirse biz ücretsiz göndeririz” dedi. Büyükakın ise “Çok memnun oluruz, büyük bir memnuniyetle kabul ederiz” cevabını verdi.