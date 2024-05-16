Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Kocaeli Büyükşehir Meclis Toplantılarında masalara konan Sakarya’ya ait su markası Milla yerine Çenesuyu koyulmasını talep etti, “Masalarda Kocaeli’nin markası Çenesuyu’nu görmeyince içim acıyor. Gerekirse biz ücretsiz göndeririz” dedi. Büyükakın ise “Çok memnun oluruz, büyük bir memnuniyetle kabul ederiz” cevabını verdi.
16 May 2024 - 16:35- Siyaset Güncelleme:
Sertif Gökçe’den Büyükşehir’e Çenesuyu sitemi
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlık ettiği meclis toplantısında Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe meclis toplantılarında Çenesuyu marka su kullanılmasını istedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.