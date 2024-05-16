16 May 2024 - 16:35- Siyaset G:

Sertif Gökçe’den Büyükşehir’e Çenesuyu sitemi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlık ettiği meclis toplantısında Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe meclis toplantılarında Çenesuyu marka su kullanılmasını istedi.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Sertif Gökçe’den Büyükşehir’e Çenesuyu sitemi mask
Sertif Gökçe’den Büyükşehir’e Çenesuyu sitemi
Sertif Gökçe’den Büyükşehir’e Çenesuyu sitemi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Kocaeli Büyükşehir Meclis Toplantılarında masalara konan Sakarya’ya ait su markası Milla yerine Çenesuyu koyulmasını talep etti, “Masalarda Kocaeli’nin markası Çenesuyu’nu görmeyince içim acıyor. Gerekirse biz ücretsiz göndeririz” dedi. Büyükakın ise “Çok memnun oluruz, büyük bir memnuniyetle kabul ederiz” cevabını verdi.

Sertif Gökçe’den Büyükşehir’e Çenesuyu sitemi
Sertif Gökçe’den Büyükşehir’e Çenesuyu sitemi
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16 May 2024 - 16:35 - Siyaset

Mahreç  Aygün Baş

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