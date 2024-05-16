Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında dün Gebze ilçesinde şüphe üzerine bir şahsın üzerinde arama yaptı. Şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde 14. yüzyıl dönemine ait deri kapaklı el yazması Kuran-ı Kerim, el yazması İslami eser (En’am-ı Şerif) ve ahşap kitapların muhafaza edildiği el oyması sanduka ele geçirildi. Tarihi eserlere el koyulurken şüpheli şahıs gözaltına alındı.
16 May 2024 - 17:10- Asayiş Güncelleme:
Kocaeli'de 14. yüzyıl dönemine ait Kuran-ı Kerim ele geçirildi
Gebze ilçesinde şüphe üzerine şahsın üzerinde yapılan aramada 14. yüzyıl dönemine ait deri kapaklı el yazması Kuran-ı Kerim, el yazması İslami eser ve el oyması sanduka ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.