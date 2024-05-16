İzmit’e sahil güvenlik limanı geliyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezinde yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında yapılan meclis toplantısında 118 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında daha önce de gündeme gelen ve Büyükşehir Belediye Meclisince reddedilen Plajyolu bölgesine sahil güvenlik birimi kurulması talebi bir kez daha görüşüldü. CHP grubu söz konusu maddeye muhalefet şerhi oyu kullandı.

ASKERİ ALANDA YAPILMALI

Şerh gerekçesini açıklayan CHP’li Meclis Üyesi İlker Ulusoy, “Daha öncede bu konu meclise gelmiş ancak meclisten geçmemiş. Yer seçimi olarak uygun olmadığını düşünüyoruz. Derince’de askeri bir alan var orada konumlanabilirler. Seymen’de de bir askeri alan var oraya yapabilirler. Bir emsalde 3 kat yapılaşma isteniyor.Kesinlikle sahil güvenliğine karşı değiliz. Askeriyenin yerinde bulunan yerlerin birinde kullanılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

6 ALTERNATİF ALAN BELİRLENDİ

Teklif ile ilgili konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, “Bizimle ilgili görüşme yapılmadan teklif bakanlık üzerinden gelmişti. Olumlu görüş vermemiştik. Sahil güvenlik ile görüştükten sonra beraber bir çalışma yaptık. Biz gebze sahilden Karamürsel sahile kadar olan tüm alanlarda tarama yaptık. Hesaplar yapıldı, detaylar irdelendi. En az dolgu yapmak suretiyle bir iskele yapılabilecek olan yerin orası olduğunu gördük. 6 alternatif alan belirlenmişti. Askeri alanlar da buna dahil. Tüm askeri alanların tamamını sorguladık. Buranın en uygun alan olacağını gördüğümüz için teklif tekrar sunuldu. Bizim bu alanda bir yürüyüş aksımız var. Yaya geçişini de sağlayacak bir geçiş bırakılması suretiyle onaylanacak. 150 metrekare bir yapı öngörülüyor” dedi.

YAYA YOLU KAPANMAYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise madde ile ilgili, “Sahil güvenliğin burada olması lazım. Birçok faaliyeti var. Kaçak balıkçılık yöntemleri ile mücadele etmeden gemi trafiğini sağlamasına kadar çok konu ile ilgileniyorlar. Yüzer iskelelerle bir park alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Burada olması disiplin de getirecektir. Diğer alanlar askeriyenin güvenlik nedeni ile olmadı. Sahil güvenlik ve donanma aynı yere bağlı değil. Bizim açımızdan olumsuzluk yaratması olarak baktık mesleye. Yürüyüş devamlılığını bozmamasını istedik. Bu şartları söylediğimizde kabul ettiler. İlk karşı çıkmamızın sebebi de alanı tamamen kapatarak bir teklif getirmişlerdi. Şimdi kapanmayacak şekilde bir teklif verildi” ifadelerini kullandı. Söz konusu madde oy çokluğu ile meclisten geçti.