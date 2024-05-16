Meclis’te ‘haber olma’ tartışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı Meclis toplantısı, bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen Meclis toplantısında 118 gündem maddesi görüşüldü. Toplantının sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, “Herkes kendi siyasi kimliği için haber olma çabası gösteriyor” ifadelerini kullanması üzerine CHP grubunda tepki yükseldi. CHP’nin Büyükşehir Meclis üyesi Erkan Uygun, “Bizim haber olma gibi bir derdimiz yok. Bu rövanşist yaklaşımınızı kınıyorum” dedi.
SABRIMI SINAMAYIN
Uygun’a cevap veren Tahir Büyükakın ise, “Neyin rövanşını alıyorum? Benim sabrımı sınamayın. Ben adabımla Meclis’i yönetiyorum. Kimseye saygısızlık etmem ama kendime de ettirmem. Saygısızlık ifadesi kullanmadım. Haber olmak için çaba mı sarf ediyorsunuz dedim. Siyasetin doğasında olan bir şey bu. Ben de bu Meclis’in seçilmiş üyesiyim. Atama ile gelmedim” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.