Meclis’te ‘haber olma’ tartışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı Meclis toplantısı, bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen Meclis toplantısında 118 gündem maddesi görüşüldü. Toplantının sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, “Herkes kendi siyasi kimliği için haber olma çabası gösteriyor” ifadelerini kullanması üzerine CHP grubunda tepki yükseldi. CHP’nin Büyükşehir Meclis üyesi Erkan Uygun, “Bizim haber olma gibi bir derdimiz yok. Bu rövanşist yaklaşımınızı kınıyorum” dedi.

SABRIMI SINAMAYIN

Uygun’a cevap veren Tahir Büyükakın ise, “Neyin rövanşını alıyorum? Benim sabrımı sınamayın. Ben adabımla Meclis’i yönetiyorum. Kimseye saygısızlık etmem ama kendime de ettirmem. Saygısızlık ifadesi kullanmadım. Haber olmak için çaba mı sarf ediyorsunuz dedim. Siyasetin doğasında olan bir şey bu. Ben de bu Meclis’in seçilmiş üyesiyim. Atama ile gelmedim” ifadelerini kullandı.