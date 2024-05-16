Sırrı Süreyya Önder ile AKP'li Mehmet Ali Çelebi arasında 'parmak sallama' kavgası

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Önder, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, ilaç ve eczacılık sektörünün sorunlarını, yıllarca eczacı olarak giydiğini söylediği beyaz önlüğüyle anlattı.

14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutlayan Gezmiş, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında hayata geçen politikaların eczacıları da hastaları da çaresizliğe sürüklediğini söyledi. Ateş düşürücü çocuk şurubunun bile yarısını artık devletin ödemediğini anlatan Gezmiş, koruyucu sağlık ödeneğinin yetersiz olduğunu dile getirdi.

GENEL KURULDA "GÜRÜLTÜ" KAVGASI

TBMM Başkanvekili Önder, Gezmiş'in konuşması sırasında Genel Kurul salonunda oluşan gürültü üzerine, söz almak isteyenlerin listesini yenilemek üzere toplanan AKP'li milletvekillerini uyardı.

Önder, sisteme giriş yaparak söz isteyen milletvekillerinin bu taleplerini iptal ettiğini açıkladı ve sisteme tekrar giriş yapılmasını istedi.

AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP'li Gezmiş'in konuşmasını tamamlamasının ardından Önder'in yanına giderek "Sizin yaptığınız keyfiyet oldu" dedi ve bu duruma itiraz etti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma yaşandı.

Önder, Çelebi'ye "Elini sallama bana. Kime parmak sallıyorsun?" diyerek görüşmelere ara verdi.

Görüşmelere verilen arada da DEM Parti ve AKP milletvekilleri arasında kısa süreli "parmak sallama" tartışması yaşandı.

"38 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET; AFFEDERSİNİZ BORU DEĞİL"

Aranın ardından Meclis Başkanvekili Önder, İçtüzüğe göre birinci görevinin Genel Kurul'un sükunetini ve konuşma zemininin kaybolmamasını sağlamak olduğunu belirterek, Genel Kurul'un akışını bozmadan ilk 20 konuşmadan sonra iktidar-muhalefet ayırt etmeden söz söyleme hakkını en geniş şekilde kullandırmaya çalıştığını söyledi.

İki gün önce 67 milletvekilinin söz aldığını ve bunun 67 dakika sürdüğünü anlatan Önder, bunun bir süre uzatma olmadığını vurguladı. Önder, "Bazen bir saat arkadaşlarımıza tek tek söz vermek; Meclis'te 2-3 saat tasarruf etmek anlamına da geliyor." dedi. Meclis Başkanvekili Önder, konuşmasını şöyle sürdürdü:

*Bir arkadaşımız, bir sayın milletvekili parmak salladı. Açılışta hiç bahsetmeden girdim; şu anda 38 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyorum. Hakkımızdaki ferman yarım saat, bir saat içinde açıklanmış olacak.

*38 kez ağırlaştırılmış müebbet; affedersiniz boru değil. Hele bugünkü ortamda; 'Bir şey olur olmaz, buradan adalet çıkar çıkmaz' diyecek bir tane vekil varsa ikincisi de ben olayım.

*Buna rağmen kendi sorumluluğumuzu müdrik geliyoruz, burada bu işi suhuletle yürütmeye çalışıyoruz. Bu sayın milletvekilinin bilmesi gereken şu ki ben parmak sallanacak bir insan değilim.

*38 kez, bu parmak değil bir gürz olarak başımda sallanırken gelip burada görev ve sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorum; bana sökmez. Ama bütün arkadaşlarımızın hepsinin hukukunu korumak, gözetmek benim tüm kişisel görüşlerimden ve hassasiyetlerimden daha önde gelir. Eğer varsa bir arkadaş 'Şurada şöyle bir buğuz ile davrandın' diyecekse boynum kıldan incedir. Onun için herkesi tertipli olmaya davet ediyorum.

SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTEDİ

Konuşma yapan hatibe saygı gösterilmesini isteyen Önder, "Bunu söylemek istemezdim ama Genel Kurul'u yönetirken beyne pıhtı attı benim. Gittik, her şer bir hayra gebedir; pankreasta tümör çıktı. Gittik, beyne pıhtı atmasıyla beraber aort anevrizması yaşadık. Ağır da bir tedavi görüyorum. Ona rağmen ben bu kadar tahammüllü, bu kadar saygılı ve bu kadar zarafetle yürütmeye çalışırken bu hoyratlık kabul edebileceğim bir şey değil. Acaba zarafetimizi, nezaketimizi, edebimizi başka bir şey olarak mı yorumluyorlar duygusuna kapılıyorum. İncindiğim bir şey." sözlerini sarf etti.

Muhalefetten de milletvekillerinin gelerek kendisini "demokrasi dışı" davranmakla suçladığını anlatan Önder, bundan sonra 20 kişiden başka hiçbir milletvekiline söz vermeyeceğini kaydetti.

Önder, kendisine yönelik "saygısızlıkla" alakalı bir şey yapmayacağını, onu bile " ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirdiğini aktardı.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, "Engelliler Haftası", Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel ise "emekli maaşları" hakkında konuştu.

"ATALARIMIZIN BİZE BIRAKTIĞI EN DEĞERLİ MİRAS..."

AKP İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan da yerinden söz alarak, 16 Mayıs'ın "Barış için Birlikte Yaşama Günü" olduğuna işaret etti. Yerebakan, tarih boyunca Anadolu topraklarının medeniyetlerin kucaklaştığı, kültürlerin örüldüğü bir mozaiğe dönüştüğünü söyledi.

Yerebakan, "Çanakkale'de omuz omuza savaşan dedelerimizin, Kurtuluş Savaşı'nda bir araya gelip yedi düvele karşı koymuş atalarımızın bize bıraktığı en değerli miras birlik içinde yaşama iradesidir." diye konuştu.

Son yıllarda dünya genelinde artan ayrışma eğilimlerinin toplumsal dokuyu tehdit ettiğine dikkati çeken Yerebakan, "Yüzyıllardır süregelen hoşgörü ve kardeşlik geleneğimizin gölgesinde bu ayrıştırıcı zihniyetle mücadele etmek hepimizin ortak sorumluluğundadır. Artık ayrışmanın değil, birleşmenin peşinde koşmalıyız. İşte bu yüzden toplumsal uzlaşı ve barışı teşvik edecek politikaları geliştirmek her birimizin önemli görevidir. Birlikte yaşamanın, birlikte başarmanın ve huzurlu bir gelecek kurmanın liderleri olalım. Unutmayalım ki biz birlikte güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.