GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLANI

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İlçemiz Balçık ve Güzeller (Kirazpınar)Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede mahalle, pafta, ada, parsel numarası, alanı, imar durumu, taşınmaz durumu, muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli yazılı3 adet parsel satışa çıkarılmıştır.

İhale,Taşınmaz Satış Şartnamesinde belirtilen hususlar doğrultusunda 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. No:5 Gebze/KOCAELİ adresindeki Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen gün vesaatte Gebze Belediyesi Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 36.Maddesi kapsamında kapalıteklif usulüyle artırma ihalesi yapılacaktır.

MÜSTAKİL PARSEL SATIŞ LİSTESİ

Sıra No Mahalle Pafta Ada Parsel Alan (m²) İmar Durumu Taşınmaz Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Günü Saat 1 Balçık G22B14C1B 448 3 1852,06 Konut Alanı Emsal:0.15 Yençok 2 Kat İmar Parseli 13,890,450.00 TL 416,713.50 TL 30.05.2024 11:00 2 Balçık G22B14A3D 588 3 2572,87 Ticaret Alanı Emsal:0.25 Yençok 4 Kat İmar Parseli 37,306,615.00 TL 1,119,198.45 TL 30.05.2024 11:10 3 Güzeller (Kirazpınar) G22B20D2D 6685 4 8687,54 Ticaret Alanı Emsal:1.50 Yençok 8 Kat İmar Parseli 130,313,100.00 TL 3,909,393.00 TL 30.05.2024 11:20

İHALEYE GİREBİLME KOŞULLARI:

1. İsteklilerde aranacak belgeler

a) GERÇEK KİŞİLERDEN

1. Teklif Mektubu (İmzalı)

2. Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)

3. İhale dosya bedeli makbuzu

4. İkametgâh Belgesi

5. Nüfus cüzdan sureti

6. Noter tasdikli imza beyannamesi

7. Gebze Belediyesinden borcu yoktur veya vadesi geçmiş borcu yoktur belgesi

8. Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

9.Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi

b)TÜZEL KİŞİLERDEN

1.Teklif Mektubu (İmzalı ve kaşeli)

2. Geçici teminat belgesi (Mevduat ve katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)

3. İhale dosya bedeli makbuzu

4. Tebligat için adres beyanı

5. İhale yılına ait Mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğü, Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Ticaret Sicil Müdürlüğü veya ilgili makamdan) tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

6. Noter tasdikli şirket yetki belgesi ve imza sirküleri

7. Gebze Belediyesinden borcu yoktur veya vadesi geçmiş borcu yoktur belgesi

8. Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi

9. Ortak katılım olması halinde Noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi

10. Ticaret Sicil Gazetesi

2. İhaleye ait dosya 1000,00 TL bedelle Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

3. Muhammen bedel üzerinden %3 oranında geçici teminat alınacaktır.

4. İstekliler, taşınmaz satış şartnamesinin tüm sayfalarını ayrı ayrı imzalayarak yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri ile birlikte eksiksiz olarak hazırlayıp dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat 16:00’a kadar, Gebze Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne ulaşması şarttır).

5. İhale bedelinin tamamı peşin olarak ödenecek ve bu bedel üzerinden binde 5,69 oranındaihale karar pulu alınacaktır.

6. İhale Komisyonu mahiyetinde olan encümenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, 2886 sayılı yasanın17. maddesi gereği ilan olunur.