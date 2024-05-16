Başiskeleli Anneler Körfez Turu’nda  

Anneler Günü Körfez Turu etkinliğinde buluşan Başiskeleli anneler çocuklarıyla birlikte, Körfez’in eşsiz manzarasında bu özel günlerini kutladılar. Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyona, belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden duyurulan etkinliğe, başvuru yaparak kayıt olan 450 kişi katıldı.

SİMİT, ÇAY VE CANLI MÜZİK EŞLİĞİNDE KEYİFLİ VAKİTLER

Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde toplanan katılımcılar otobüslerle Gölcük Kavaklı Sahili’ne geçtiler. Kavaklı İskelesi’nden saat 11:00’de vapura binen misafirler, güzel ve güneşli havada, Körfez’in masmavi sularında keyifli bir tura çıktılar. Yaklaşık 3 saat süren Körfez Turu’nda kadınlar, yeşil ve mavinin buluştuğu Kocaeli manzarasını simit ve çay keyfiyle seyrettiler. Osmangazi Köprüsü’ne kadar gidilip dönülen turda katılımcılar, Başiskele Belediyesi Müzik Okulları eğitmenleri canlı müzik performanslarıyla da doyasıya eğlendiler.Unutulmaz güzel bir gün geçiren Başiskele’nin fedakâr ve cefakâr anneleri, etkinlik dolayısıyla Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.