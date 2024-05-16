Hizbullah'tan İsrail'e SİHA'lı saldırı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde sınır hattı üzerinde yer alan Metulla yerleşim birimindeki askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamada, bölgede konuşlu askeri araç ve çevresindeki askerlere iki adet S-5 tipi füze taşıyan SİHA ile saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.
İSRAİL ASKERLERİ ARASINDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Açıklamada, SİHA saldırısı nedeniyle İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu vurgulanırken, İsrail ordusundan ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
60 ADET FÜZEYLE SALDIRMIŞTI
Hizbullah Hareketi, İsrail'in Golan Tepelerinde yer alan askeri hedeflerine 60 adet katyuşa füzesi ile saldırı düzenlendiğini duyurmuş, Golan'da yer alan ve İsrail'in kuzey cephesindeki Yoav Askeri Üssü, Nafah Askeri Üssü'nde yer alan 210. Tugay Komutanlığı ve Keyla'daki hava savunma üssünün 60 katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.