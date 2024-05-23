23 May 2024 - 00:00- Resmi İlanlar G:

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALELERİ İLANI

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALELERİ S. No İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi, Toplam Kullanım Alanı Kira Süresi Aylık Muh. Kira Bedeli + KDV G...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALELERİ İLANI mask

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALELERİ

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi,

Toplam Kullanım Alanı

Kira Süresi

Aylık Muh.

Kira Bedeli + KDV

Geçici Teminat

 

İhale Tarih/ Saat

1

Başiskele İlçesi,Ovacık Mahallesi,

Salim Dervişoğlu Caddesi, No:264/1 İçKapı No:Z28

Komisyoncu Yeri

(107 m²)

5.5Yıl

(66 Ay)

5.500,00-TL

10.890,00 TL

29.05.2024

11:00

2

İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No:44/1

Büfe

(53,50m²)

3 Yıl

20.000,00 TL

21.600,00 TL

29.05.2024

11:03

3

İzmit İlçesi, Fevzi Çakmak Mah. Ali Vasfı Efendi Caddesi, No:9

Büfe

(40 m²)

3 Yıl

1.000,00 TL

1.080,00 TL

29.05.2024

11:06

4

İzmit İlçesi, Yahyakaptan Mahallesi, Akasyalar Caddesi, No:1/1

Kafeterya-ÇayBahçesi

(646 m²)

3 Yıl

17.500,00 TL

18.900,00 TL

29.05.2024

11:09

5

İzmit İlçesi, Yahyakaptan Mahallesi, Şehit Ergün Köncü Sokak No:2

ÇayBahçesi-Kafeterya-Büfe(837 m²)

3Yıl

22.500,00 TL

24.300,00 TL

29.05.2024

11:12

6

İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No:76/2

Büfe

(24,40 m²)

3 Yıl

16.000,00 TL

17.280,00 TL

29.05.2024

11:15

7

İzmit İlçesi, 28 Haziran Mahallesi, Bayram Aslan Sokak No:27

Aile Sağlığı Merkezi

(155 m²)

3 Yıl

4.000,00 TL

4.320,00 TL

29.05.2024

11:18

8

Kandıra İlçesi, Çarşı Mahallesi, Garaj Caddesi, No:17, İçKapı No: 1

Büfe

(14,84 m²)

3 Yıl

2.800,00 TL

3.024,00 TL

05.06.2024

11:00

Yukarıdanitelikleribelirtilentaşınmazlarınbelirtilentarihsaatveşartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. MaddeAçıkTeklifUsulüilebelirtilensürelerdahilindeişletilmeküzereayrıayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline ait makbuz aslı(Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. NO:65/B İzmit/KOCAELİ adresindeki KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk. EmlakYönetimiŞubeMüdürlüğündenbedelikarşılığıalınarak) dosyasına konulacak,

2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı,

3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

4-Vekâleten katılımda Notertas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,

5-Ortak katılımda Notertas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza Beyannamesi,

2-Nüfus Kayıt Örneği (Belediye),

3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet), 

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2-Şirketin Adres beyanı,

3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi* İstekliler, şartnamedeveyukarıdaistenenbütünbilgivebelgelerinasıllarınıveyaNotertasdiklisuretlerinieksiksizhazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat: 12:30'a kadar KBB Yazı İşl. ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No ILN02034351

23 May 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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