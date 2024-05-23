KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALELERİ İLANI

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALELERİ
S.
No
İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi,
Toplam Kullanım Alanı
Kira Süresi
Aylık Muh.
Kira Bedeli + KDV
Geçici Teminat
İhale Tarih/ Saat
1
Başiskele İlçesi,Ovacık Mahallesi,
Salim Dervişoğlu Caddesi, No:264/1 İçKapı No:Z28
Komisyoncu Yeri
(107 m²)
5.5Yıl
(66 Ay)
5.500,00-TL
10.890,00 TL
29.05.2024
11:00
2
İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No:44/1
Büfe
(53,50m²)
3 Yıl
20.000,00 TL
21.600,00 TL
29.05.2024
11:03
3
İzmit İlçesi, Fevzi Çakmak Mah. Ali Vasfı Efendi Caddesi, No:9
Büfe
(40 m²)
3 Yıl
1.000,00 TL
1.080,00 TL
29.05.2024
11:06
4
İzmit İlçesi, Yahyakaptan Mahallesi, Akasyalar Caddesi, No:1/1
Kafeterya-ÇayBahçesi
(646 m²)
3 Yıl
17.500,00 TL
18.900,00 TL
29.05.2024
11:09
5
İzmit İlçesi, Yahyakaptan Mahallesi, Şehit Ergün Köncü Sokak No:2
ÇayBahçesi-Kafeterya-Büfe(837 m²)
3Yıl
22.500,00 TL
24.300,00 TL
29.05.2024
11:12
6
İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No:76/2
Büfe
(24,40 m²)
3 Yıl
16.000,00 TL
17.280,00 TL
29.05.2024
11:15
7
İzmit İlçesi, 28 Haziran Mahallesi, Bayram Aslan Sokak No:27
Aile Sağlığı Merkezi
3 Yıl
4.000,00 TL
4.320,00 TL
29.05.2024
11:18
8
Kandıra İlçesi, Çarşı Mahallesi, Garaj Caddesi, No:17, İçKapı No: 1
Büfe
(14,84 m²)
3 Yıl
2.800,00 TL
3.024,00 TL
05.06.2024
11:00
Yukarıdanitelikleribelirtilentaşınmazlarınbelirtilentarihsaatveşartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. MaddeAçıkTeklifUsulüilebelirtilensürelerdahilindeişletilmeküzereayrıayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz aslı(Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. NO:65/B İzmit/KOCAELİ adresindeki KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk. EmlakYönetimiŞubeMüdürlüğündenbedelikarşılığıalınarak) dosyasına konulacak,
2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı,
3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,
4-Vekâleten katılımda Notertas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,
5-Ortak katılımda Notertas. Ortak Girişim Beyanı,
GERÇEK KİŞİLERDEN:
1-Noter tasdikli imza Beyannamesi,
2-Nüfus Kayıt Örneği (Belediye),
3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),
TÜZEL KİŞİLERDEN:
1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
2-Şirketin Adres beyanı,
3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi* İstekliler, şartnamedeveyukarıdaistenenbütünbilgivebelgelerinasıllarınıveyaNotertasdiklisuretlerinieksiksizhazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat: 12:30'a kadar KBB Yazı İşl. ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.
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Basın No ILN02034351
23 May 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.