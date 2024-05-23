KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALELERİ İLANI

S. No İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi, Toplam Kullanım Alanı Kira Süresi Aylık Muh. Kira Bedeli + KDV Geçici Teminat İhale Tarih/ Saat 1 Başiskele İlçesi,Ovacık Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No:264/1 İçKapı No:Z28 Komisyoncu Yeri (107 m²) 5.5Yıl (66 Ay) 5.500,00-TL 10.890,00 TL 29.05.2024 11:00 2 İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No:44/1 Büfe (53,50m²) 3 Yıl 20.000,00 TL 21.600,00 TL 29.05.2024 11:03 3 İzmit İlçesi, Fevzi Çakmak Mah. Ali Vasfı Efendi Caddesi, No:9 Büfe (40 m²) 3 Yıl 1.000,00 TL 1.080,00 TL 29.05.2024 11:06 4 İzmit İlçesi, Yahyakaptan Mahallesi, Akasyalar Caddesi, No:1/1 Kafeterya-ÇayBahçesi (646 m²) 3 Yıl 17.500,00 TL 18.900,00 TL 29.05.2024 11:09 5 İzmit İlçesi, Yahyakaptan Mahallesi, Şehit Ergün Köncü Sokak No:2 ÇayBahçesi-Kafeterya-Büfe(837 m²) 3Yıl 22.500,00 TL 24.300,00 TL 29.05.2024 11:12 6 İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi, No:76/2 Büfe (24,40 m²) 3 Yıl 16.000,00 TL 17.280,00 TL 29.05.2024 11:15 7 İzmit İlçesi, 28 Haziran Mahallesi, Bayram Aslan Sokak No:27 Aile Sağlığı Merkezi (155 m²) 3 Yıl 4.000,00 TL 4.320,00 TL 29.05.2024 11:18 8 Kandıra İlçesi, Çarşı Mahallesi, Garaj Caddesi, No:17, İçKapı No: 1 Büfe (14,84 m²) 3 Yıl 2.800,00 TL 3.024,00 TL 05.06.2024 11:00

Yukarıdanitelikleribelirtilentaşınmazlarınbelirtilentarihsaatveşartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. MaddeAçıkTeklifUsulüilebelirtilensürelerdahilindeişletilmeküzereayrıayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline ait makbuz aslı(Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. NO:65/B İzmit/KOCAELİ adresindeki KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk. EmlakYönetimiŞubeMüdürlüğündenbedelikarşılığıalınarak) dosyasına konulacak,

2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı,

3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

4-Vekâleten katılımda Notertas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,

5-Ortak katılımda Notertas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza Beyannamesi,

2-Nüfus Kayıt Örneği (Belediye),

3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2-Şirketin Adres beyanı,

3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi* İstekliler, şartnamedeveyukarıdaistenenbütünbilgivebelgelerinasıllarınıveyaNotertasdiklisuretlerinieksiksizhazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat: 12:30'a kadar KBB Yazı İşl. ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.