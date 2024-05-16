KOCAELİSPOR'A SAKARYA MAÇINDAN AĞIR CEZA: TRİBÜNLER KAPATILDI

Kocaelispor- Sakaryaspor maçında yaşanan saha olayları ve kötü tezahürat nedeniyle yeşil-siyahlı kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"13- KOCAELİSPOR Kulübünün, 11.05. 2024 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI NUMARALI ALT TRİBÜN 113, 114 ve 116 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI NUMARALI ALT TRİBÜN 111-A, 111-B, 112, 113, 114, 115, DOĞU MARATON ÜST TRİBÜN 301, 302, 303, 325, 326, DOĞU MARATON ALT TRİBÜN 102, 103, 124-A, 124-B, 125, 126 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 3. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen BATI NUMARALI ALT TRİBÜN 113 ve 114 numaralı bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübü Başkanı RECEP DURUL’un, müsabaka öncesi ve devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,"