BU GAZETEDE YAŞADIKLARIM… 

Mustafa Küpçü

Dostluğundan onur duyduğum Ataol Behramoğlu bir şiirinde; “Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var” diyor.

Benim de, 1991 yılından bu yana bu gazetede yaşadıklarımdan öğrendiğim çok şeyler var.

Bu gazetede yalnızca köşe yazıları yazmadım. Birçok kişiyle röportajlar yaptım. Tanıdığım her insandan bir şeyler öğrendim.

Örneğin; şimdi bedensel olarak aramızda olmayan tarihçi Nail İnal, bir halk bilgesi, doğa aşığı ve şair Reşat Sakarya ve saygın kişiliği ve doyumsuz anılarıyla Nihat Durak’la tarihi Ortaokul binasında yaptığımız söyleşiden çok şey öğrendim.

Amir Ateş, Gazanfer Bilge, Rıdvan Alyörük, Cemal Turgay, Nazmi Oğuz, Sadettin Yalım, Ali Koç Demirören, Nurettin Başol, Yüksel Başer, Özden Örnek, Tolga Örnek, Ahmet İsvan, Hüseyin Öğütcen, Doğu Perinçek, Ufuk Uras, Hüsamettin Cindoruk, Murat Karayalçın, Rauf Denktaş, Rıdvan Budak, Murat Karayalçın, Prof.Dr. Ali Namık Şener, Feridun Güray, şarkılarıyla ölümsüz “Alpay ve Ahmet Özhan”, Av.Ceyhan Mumcu, yüzlerce röportaj konuğumdan, hemen anımsayabildiklerim. Her birine ayrı ayrı manevi borçlarım var.

Bütün bu röportajlar, özel arşivimde saklı duruyor.

“Gazeteci” kimliğimle birçok panel ve benzeri söyleşilerde konuk veya yönetici oldum.

Örneğin; Prof. Dr. Toktamış Ateş ve Türkan Saylan’la Yalova’da “kadın Hakları” konusunda yaptığımız söyleşiyi nasıl unutabilirim?

İşte size, tarihi bir anı daha;

Bir İzmit’in kurtuluş günü, Sabancı Kültür Merkezi’nde bu kentin dört temel taşı olan Nihat Durak, Dr. Haydar Seçkin, Nazmi Oğuz ve Osman Gencal ile yaptığımız söyleşi benim için bir onur örneğidir.

Şimdi, tarihini anımsayamıyorum ama gazetemizin “DORUKTAKİLER” programında “Onur Ödülü” verdiğimiz, Kocaeli önceki dönem valilerinden Hüseyin Öğütçen ve şimdi aramızda olmayan bu kentin bir grup değerli insanıyla birlikte olduğumuz fotoğrafın benim için değeri nicedir?

Gazeteci kimliğimle, Nisan 1995’de 75 kişilik “Bosna İçin İnsanlık Girişimi” grubunda, savaş koşullarında Bosna’da yaşadığın 8 günlük anılarım da hem gazete arşivimde hem de görsel kayıtta yer alıyor.

Son olarak, aynı zamanda “akrabam” olan rahmetli Rıdvan Alyörük ile yaptığım röportaj sonrası “amca-yeğen” olarak, Ereğili’de paylaştığımız sıcak sohbette de bu kentte çok yönlü hizmetleriyle unutulmaz anılar bırakan bu değerli insanla olan özel söyleşimizde de çok şeyler öğrendim.

Bütün bu güzel anılar, “gazeteci” kimliğimle KOCAELİ gazetesinde yazdığım köşe yazılarıyla, röportajlarla ve TV 41’de yaptığım tartışma programlarıyla bu kentin tarihinde “bir damla su” misali gelecek kuşaklara birer manevi miras olarak kalacaktır.

Beni, bu gazetede görev yapmaya davet eden Tanzer Ünal’a, teşekkür ediyor, meslek büyüklerim Şakir Balkı ve Erkan Niğiz’i saygı ve rahmetle anıyorum.