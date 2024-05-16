Çocuk parkında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim mahallesi Seda caddesi Dostluk Parkı içinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, 16.00 sıralarında parkın içinde oturan iki genç grubu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada yabancı uyruklu bir kişi bıçaklandı, bir kişi ise darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçaklanan şahıs ambulans ile Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Darp edilen şahıs ise Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, yaşı küçük iki şahsı, ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.