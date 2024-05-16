Şeriat karşıtı paylaşıma 9 ay hapis: Türkiye laiktir laik kalacak

Sosyal medya hesabından yaptığı 'şeriat' karşıtı paylaşımı nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan avukat Feyza Altun'a 9 ay hapis cezası verildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı 'şeriat' karşıtı paylaşım nedeniyle gerici gruplar tarafından hedef alınan ve 19 Şubat'ta gözaltına alınan avukat Feyza Altun, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava kapsamında bugün Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Duruşmanın kadın savcısı mütalaasında, Feyza Altun'un üst hadden cezalandırılmasını talep etti. Altun, yaptığı paylaşımdan ötürü pişman olmadığını belirterek, verilecek ceza için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmedi.

'ŞERİAT DİNİ BİR DEĞER DEĞİLDİR"

Mahkemede savunma yapan Feyza Altun, kimsenin dini değerleriyle bir derdinin olmadığını belirterek, "Bu ülkede şeriat diye korunan bir değer yok.Tweeti attıktan 5 dakika sonra sildim. Olay tarihinde ben Farsça bir şiir paylaşmıştım. Bu paylaşıma biri 'Feyza şeriat atak mı geçiriyorsun' yazmış. Sonra ben de iddianameye konu tweeti attım. 5 ya da 10 dakika içerisinde sildim. Çünkü bu tweetin yanlış anlaşılabileceğini anladım. 2 gün sonra bu tweet gündem oldu. Bot hesaplarla gündem haline getirildi. Ben kimseyi galeyana getirmedim. Suç işleyenler aslında bu tweeti yayanlar ve gündeme getirenlerdir. Şeriat dini bir değer değildir. Benim kimsenin dini inancıyla bir sorunum yok" ifadelerini kullandı.

'ŞERİAT YÖNETİMİNİ KABUL EDEMEM'

Altun, savunmasının devamında, Türkiye'de şeriat yönetiminin olmasını kabul edemeyeceğini söyleyerek, "Türkiye laik bir ülkedir. Şeriat kafa kesen, kadınları recmeden bir yönetimdir. Ben bu tweetten sonra gelen 'şeriat geldikten sonra bu karıyı ben istiyorum' şeklinde paylaşımlarla mücadele ettim. Beni ülkeden kovsalar da gitmeye niyetim yok. Adli kontrolün kaldırılmasını talep ediyorum. Dava konusu paylaşımı yaptığım için pişman değilim" dedi.

9 AY HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme, Feyza Altun'a, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla 9 ay hapse mahkum etti.

"TÜRKİYE LAİKTİR LAİK KALACAK"

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Altun, "Laik Türkiye Cumhuriyeti olmasa savcı makamında oturamayacak bir kadın savcı üst hadden cezalandırılmamı istedi. Pişman olmadığım için HAGB de atlanarak 9 ay hapis cezası verildi. Türkiye laiktir laik kalacak" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDE 'ŞERİAT' TARİFİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca 'şeriat' paylaşımı üzerine hazırlanan iddianamede şeriat tanımı yapılırken Türk Dil Kurumu (TDK) referans alındı. İddianamede, TDK'ya göre şeriat kelimesinin, "Kuran'daki ayetlere, Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan İslam kanunu, İslam hukuku" olduğunu kaydedildi.

'ŞERİAT YÖNETİMİ BU ÜLKEDE HİÇBİR ZAMAN OLMAYACAK'

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan avukat Feyza Altun, "Bu ülke laik bir ülkedir, laik kalacaktır” diyerek, "Bugün laik hukuk kuralları sayesinde Cumhuriyet Savcılığı makamında oturan kadın savcı, üst hadden cezalandırılmam talep etti. Bana pişman olup olmadığım soruldu. Ben de pişman olmadığımı söyledim. Bu nedenle bana 9 ay hapis cezası verildi.Türkiye Cumhuriyet ile yönetilen bir ülkedir. Şeriat gibi bir yönetim biçimi hiçbir zaman bu ülkede olmayacaktır. Başından beri söylediğim şeyleri tekrarlıyorum. Bu anlamda çok söylenecek bir şey yok. Dediğim gibi bu karara itiraz edeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nde kadınların haklarını geriletecek herhangi bir ideolojiyi benimsemediğimi ve buna karşı mücadele edeceğimi tekrar etmek isterim" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN BERAAT TALEBİ

Feyza Altun bugün ayrıca başka bir soruşturma kapsamında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde de hakim karşısına çıktı. Bu davanın duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, Altun'un bu suçlamadan beraatına karar verilmesini talep etti.

Kaynak: cumhuriyet