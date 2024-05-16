- Spor

Çorum’dan dostluk, kardeşlik görüntüleri

Kocaelispor bu akşam saat 20.00’da Çorum FK ile, Play - Off 1. Tur elemeleri kapsamında mücadele edecek. Maç öncesinde Çorum sokaklarında dostane görüntüler ortaya çıktı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Çorum’dan dostluk, kardeşlik görüntüleri mask

ÇORUM HALKININ MİSAFİRPERVERLİĞİ ÖRNEK OLUYOR

Yeşil - Siyahlı temsilcimiz Kocaelispor’da, yaklaşık 2 saat sonra başlayacak olan Çorum FK maçı öncesi taraftarlar şehrin sokaklarında dolaşıyor, yemeğini yiyor, çayını içiyor. Çorum FK ve Kocaelispor taraftarları birlikte yemek yiyerek dostane bir görüntü ortaya çıkarıyor. Çorum halkın misafirperverliği ise çok başka seviyede. Biz basın mensuplarına dahi, “ Yemek yediniz mi? Kalacak yeriniz var mı? Aracınız var mı?” diye sorarak misafirperverliklerini Kocaeli’den gelen herkese hissetiriyorlar.
# var, Kocaelispor

16 May 2024 - 18:16 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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