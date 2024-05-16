Çorum’dan dostluk, kardeşlik görüntüleri

ÇORUM HALKININ MİSAFİRPERVERLİĞİ ÖRNEK OLUYOR
Yeşil - Siyahlı temsilcimiz Kocaelispor’da, yaklaşık 2 saat sonra başlayacak olan Çorum FK maçı öncesi taraftarlar şehrin sokaklarında dolaşıyor, yemeğini yiyor, çayını içiyor. Çorum FK ve Kocaelispor taraftarları birlikte yemek yiyerek dostane bir görüntü ortaya çıkarıyor. Çorum halkın misafirperverliği ise çok başka seviyede. Biz basın mensuplarına dahi, “ Yemek yediniz mi? Kalacak yeriniz var mı? Aracınız var mı?” diye sorarak misafirperverliklerini Kocaeli’den gelen herkese hissetiriyorlar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.