Çorum’dan dostluk, kardeşlik görüntüleri

ÇORUM HALKININ MİSAFİRPERVERLİĞİ ÖRNEK OLUYOR

Yeşil - Siyahlı temsilcimiz Kocaelispor’da, yaklaşık 2 saat sonra başlayacak olan Çorum FK maçı öncesi taraftarlar şehrin sokaklarında dolaşıyor, yemeğini yiyor, çayını içiyor. Çorum FK ve Kocaelispor taraftarları birlikte yemek yiyerek dostane bir görüntü ortaya çıkarıyor. Çorum halkın misafirperverliği ise çok başka seviyede. Biz basın mensuplarına dahi, “ Yemek yediniz mi? Kalacak yeriniz var mı? Aracınız var mı?” diye sorarak misafirperverliklerini Kocaeli’den gelen herkese hissetiriyorlar.