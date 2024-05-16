Araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Kandıra ilçesi Balcı mevkii Kaynarca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JD 2531 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü S.O. ile araçta yolcu olarak bulunan I.O. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, I.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan S.O. yapılan müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Kazanın şiddetiyle aracın hurdaya döndüğü görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında kaza yapan araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Kaza, Kandıra ilçesi Balcı mevkii Kaynarca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JD 2531 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü S.O. ile araçta yolcu olarak bulunan I.O. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, I.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan S.O. yapılan müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.