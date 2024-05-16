- Asayiş

Araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Kandıra ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç beton direğe çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı mask
Araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
Araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza, Kandıra ilçesi Balcı mevkii Kaynarca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 JD 2531 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü S.O. ile araçta yolcu olarak bulunan I.O. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, I.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan S.O. yapılan müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Kazanın şiddetiyle aracın hurdaya döndüğü görüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında kaza yapan araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
# sağlık, SÜRÜCÜ, kaza

16 May 2024 - 18:22 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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