16 May 2024 - 18:53- Spor G:

İlk yarı finalist Bodrumspor: 2-0

Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off 1. Tur mücadelesinde Bodrum FK, Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

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İlk yarı finalist Bodrumspor: 2-0 mask

Bodrumspor, az önce sona eren maçta Boluspor'u Bodrum'da oynanan maçta iki golle yenerek ilk yarı finalist oldu. Az sonra başlayacak maçta Çorum ile Kocaelispor'dan kim tur atlarsa, pazartesi günü Bodrumspor'un rakibi olacak. lİk maç Bodrum'da oynanacak. Golden sonra saha karıştı. Bodrumlu Omar kırmızı kart gördü.
# büyük, Kocaelispor

16 May 2024 - 18:53 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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