Bodrumspor, az önce sona eren maçta Boluspor'u Bodrum'da oynanan maçta iki golle yenerek ilk yarı finalist oldu. Az sonra başlayacak maçta Çorum ile Kocaelispor'dan kim tur atlarsa, pazartesi günü Bodrumspor'un rakibi olacak. lİk maç Bodrum'da oynanacak. Golden sonra saha karıştı. Bodrumlu Omar kırmızı kart gördü.
16 May 2024 - 18:53- Spor Güncelleme:
İlk yarı finalist Bodrumspor: 2-0
Trendyol 1. Lig Yükselme Play-Off 1. Tur mücadelesinde Bodrum FK, Boluspor'u 2-0 mağlup etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.