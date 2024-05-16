11'LER BELLİ OLDU!

ÇORUM FK
İlk 11
27. HASAN HÜSEYİN AKINAY
2. KEREM KALAFAT
3. LOICK LANDRE
5. ZARGO TOURE
6. FERHAT YAZGAN
7. AHMET İLHAN ÖZEK
9. THOMAS JACCO VERHEYDT
14. MICHAL JAN NALEPA
20. HAKAN BARIŞ
29. HERMENEGILDO DA C PAULO BARTOLOMEU
39. ERKAN KAŞ
Yedekler
87. ALİ TÜRKAN
4. MICHAEL OLOGO INAINFE
8. ATAKAN AKKAYNAK
10. GÖKHAN KARADENİZ
11. SUAT KAYA
17. EREN AYDIN
30. ADEM DOĞAN
66. MASSIS GÜLÜK
73. SÜLEYMAN LUŞ
79. AHMET SAĞAT
Teknik Sorumlu
SERKAN ÖZBALTA
KOCAELİSPOR
İlk 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
44. JOSIP VUKOVIC
47. RAMIL SHEIDAEV
55. YUSUF ABDİOĞLU
Yedekler
1. HARUN TEKİN
7. CEM EKİNCİ
12. GIORGI KHARAISHVILI
14. GIORGI BERIDZE
21. BEDİRHAN YILDIZ
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
38. DAVIT SKHIRTLADZE
45. MESUT CAN TUNALI
53. BURAK ÖKSÜZ
70. BARIŞ ALICI
Teknik Sorumlu
ERTUĞRUL SAĞLAM
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.