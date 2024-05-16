16 May 2024 - 18:51- Spor G:

11'LER BELLİ OLDU!

Süper Lig kapısını çalan 1.Lig ekibimiz Kocaelispor, bugün saat 20.00'da deplasmanda Çorum FK ile tarihi maçta karşılaşacak. Maçta 11'ler belli oldu:

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11'LER BELLİ OLDU! mask

ÇORUM FK

 İlk 11
27. HASAN HÜSEYİN AKINAY
2. KEREM KALAFAT
3. LOICK LANDRE
5. ZARGO TOURE
6. FERHAT YAZGAN
7. AHMET İLHAN ÖZEK
9. THOMAS JACCO VERHEYDT
14. MICHAL JAN NALEPA
20. HAKAN BARIŞ
29. HERMENEGILDO DA C PAULO BARTOLOMEU
39. ERKAN KAŞ
 Yedekler
87. ALİ TÜRKAN
4. MICHAEL OLOGO INAINFE
8. ATAKAN AKKAYNAK
10. GÖKHAN KARADENİZ
11. SUAT KAYA
17. EREN AYDIN
30. ADEM DOĞAN
66. MASSIS GÜLÜK
73. SÜLEYMAN LUŞ
79. AHMET SAĞAT
 Teknik Sorumlu
SERKAN ÖZBALTA

KOCAELİSPOR

 İlk 11
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
19. ATİLA TURAN
32. MEHMET YILMAZ
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
44. JOSIP VUKOVIC
47. RAMIL SHEIDAEV
55. YUSUF ABDİOĞLU
 Yedekler
1. HARUN TEKİN
7. CEM EKİNCİ
12. GIORGI KHARAISHVILI
14. GIORGI BERIDZE
21. BEDİRHAN YILDIZ
24. İBRAHİMA BREZE FOFANA
38. DAVIT SKHIRTLADZE
45. MESUT CAN TUNALI
53. BURAK ÖKSÜZ
70. BARIŞ ALICI
 Teknik Sorumlu
ERTUĞRUL SAĞLAM
# Kocaelispor

16 May 2024 - 18:51 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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