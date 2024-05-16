BAŞ AĞRISINI TETİKLEYEBİLEN 6 YİYECEK!

Biz yaklaşık 13 yıldır EKMEKSİZ SAĞLIKLI VE DOĞAL beslendiğimiz için başımız hiç ağrımıyor. Başımız ağrıyacak gibi olursa anlıyoruz ki yeterince su içmedik. Hemen bir litreye yakın su içiyoruz yarım saat içinde hiçbir ağrı kalmıyor. (Bkz: @a.okancaglar hesabında şifa bulma yolculuğumuz…)

Gerçekten başı ağrıyanları, migreni olanları duydukça eski günleri hatırlıyor ve çok üzülüyoruz. Oysa çözümü çok çok kolay.

Nurçin Çağlar sizin için çevirdi.

“Sabah kalktınız, harika bir gün, hava güzel, kuşlar cıvıldıyor. Ancak baş ağrınız başladı ve işte gününüz mahvoldu. Baş ağrısını bazı yiyecekler tetikliyor olabilir. Bu yiyeceklerden uzak durarak baş ağrısının başlaması önlenebilir. Baş ağrısını tetikleyebilecek 6 gıda:

1- Süt ve süt ürünleri

Bazı kişilerin baş ağrılarının altında süt ve süte hassasiyet olabilir.

2- Gluten

Tahıllarda bulunan gluten baş ağrılarının tetikleyicilerinden.

3- İşlenmiş etler

İşlenmiş etlerin içinde bulunan kimyasal katkı maddeleri ve tiraminin baş ağrısıyla ilişkili olduğu gösterildi.

4- Tuzlu yiyecekler

Fazla sodyum da vücutta su azalmasına, kasların kasılmasına yol açarak baş ağrısını tetikleyebiliyor. Paketli yiyeceklerdeki tuz ve MSG de (Monosodyum glutamat) baş ağrısını tetikleyebiliyor.

5- Alkol

Alkol de beyne kan akışını değiştiriyor, vücudun susuz kalarak elktrolit dengesinin bozulmasına yol açıyor ve baş ağrısını tetikliyor.

6- Şekerli yiyecekler

Şekerli yiyecekler kan şekerinde dalgalanmalara, o da baş ağrılarına neden olabiliyor.

Baş ağrılarını tetikleyen yiyeceklerden uzak durmanın yanında stresle de baş edebilecek teknikler ve yeterli uyku da baş ağrılarından korunmakta işe yarar. Bir baş ağrısı günlüğü tutmak ve tetikleyicileri belirlemek faydalı olabilir.”

Özet çeviri: Nurçin Çağlar @nurcincaglar

Kaynak: https://easyhealthoptions.com/6-foods-make-headaches-worse/