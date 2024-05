DEM'li başkan iddia etti: "Belediye başkanının teyzesi oğlu 22 milyon 707 bin TL harcadı"

''DİLOVASI HALKI ADINA MÜCADELE ETMEKTEYİZ''

Uçar '' 2024 yılı içerisinde muhalefetten denetim komisyondaki görevi devam ederken AK Parti'ye transfer olan meclis üyesi nedeniyle denetim komisyonu muhalefetsiz bir şekilde gerçekleşmiş. Üstü kapatılan harcamalar nedeniyle şeffaf olmamayı tercih eden bir yönetime karşı 8 meclis üyesi ile Dilovası halkı adına mücadele etmekteyiz.

''SUSMAYACAĞIZ''

Geçmişleri ile yüzleşmekten korkanlar, dün gerçekleşen meclis toplantılarında meclis üyelerimizin sorularını okumaktan kaçındılar. Usule uygunsuz davranışları sergileyen bu anlayış bizleri görmezden gelmek istiyor. Bizleri yıldıracaklarını zannediyorlar ama bizdeki iradeden haberleri yok. Susmayacağız. Deve kuşunun tehlike anında başını kuma gömdüğü gibi saklanmaya çalıştıklarını görüyoruz.

''AK PARTİLİ MECLİS ÜYELERİNİN OYLARIYLA ONAYLANDI''

Dilovası Belediyesi önceki Belediye Başkanı Hamza Şayir'in teyzesinin oğlu olan Recep Karakoç'un Özel Kalem Müdürlüğü bir yıl içerisinde 22 milyon 707 bin TL harcama gerçekleştirmiş. Yani aylık 1 milyon 892 TL kısacası günlük harcaması yaklaşık olarak 63 bin TL olan bu müdürlüğün harcamaları ne yazık ki AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla onaylandı.Bu rakamlara bakınca Özel Kalem Müdürlüğü her gün 168 kilo kırmızı et yemiş. Bir başka örneğe göre yakın zamanda zam gelen ekmeğimizden de tam olarak 6 bin 300 adet yemiş. İlçemizde patates ve soğan dağıtarak şov peşinde koşan bu anlayış bugünün rakamlarıyla hal fiyatı ile her gün 3 bin 500 kilo patates, soğan yemiş.

''HARUN DİYE YOLA ÇIKANLARIN KARUN OLDUKLARINI GÖRÜYORUZ''

Dikkatinizi çekmek istiyorum bu sadece bir müdürlüğün bir günlük harcaması. Geçen yıl harcadıkları ürünleri biz bu günün fiyatları harcamış gibi yazdığımızı da dikkate alırsanız Harun diye yola çıkanların Karun olduklarını görüyoruz.

''MEVCUT YÖNETİM BİR ÖNCEKİ YÖNETİMİN BU HARCAMALARINI İRDELEYECEK Mİ?''

Aylık 105 bin kilo patates yiyen bu müdürlüğün harcamasını kamuoyu halkına sunuyoruz ve yöneticilere soruyoruz. Mevcut yönetim bir önceki yönetimin bu harcamalarını irdeleyecek mi? Bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak mı? '' ifadelerinde bulundu.Açıklamasında meclis üyelerinin çalışmalarını ve mücadelerinde bölge halkında destek isteyen DEM Parti Dilovası İlçe Başkanı Sabri Uçar vatandaşları Haziran ayı olağan meclis toplantısına davet etti.

''TÜM HALKIMIZI DAVET EDİYORUM''

Başkan Uçar ''Değerli işçi, emekçi, yoksul kardeşlerim. Bizi yoksulluğa iten Karunlaşmış bu zihniyete bizler mecbur değiliz. Üreten siz, çalışan siz, bu kentin yarattığı çevre sorunları ile hastalanan siz, aç kalan siz. Böyle bir adaletsiz denklem olamaz. Bizim haklarımızı yiyenlere ve onların koruyucusu olan bütün güçlere şu cevabı veriyoruz. Halkın hakkı, sizlerden yaptıklarınızın hesabını soracak. Bir sonraki meclis toplantısının gerçekleşeceği 3 Haziran Pazartesi günü saat 11:00'de Dilovası Belediyesi Ercan Dalkılıç Kültür Merkezindeki meclis toplantısına tüm halkımızı davet ediyorum'' dedi