SERKAN ÖZBALTA: Eksiklerimiz vardı, giderdik

Kocaelispor maçı öncesinde Çorumspor FK Teknik patronu Serkan Özbalta, "Eksiklerimiz var. Bunları gidermeye çalıştık. Kocaelispor ile iki maç oynadık ve rakibimizin gücünü de biliyoruz. Kısa sürede maça hazırlandık. Hedefimiz yarı finale yükselmektir" dedi.