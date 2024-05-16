Trendyol 1.Lig Play-Off Turu ilk maçında Çorum FK ile karşılasan Kocaelispor'u Kocaelili vekiller yalnız bırakmadı. Maça CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Mühip Kanko ve Nail Çiler de geldi.
- Spor
Kocaelili milletvekilleri Kocaelispor maçında!
Trendyol 1.Lig Play-Off Turu ilk maçında Çorum FK ile karşılasan Kocaelispor'u Kocaelili vekiller yalnız bırakmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.