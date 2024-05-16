Kocaelili milletvekilleri Kocaelispor maçında!

Trendyol 1.Lig Play-Off Turu ilk maçında Çorum FK ile karşılasan Kocaelispor'u Kocaelili vekiller yalnız bırakmadı. Maça CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Mühip Kanko ve Nail Çiler de geldi.