- Spor

Kocaelili milletvekilleri Kocaelispor maçında!

Trendyol 1.Lig Play-Off Turu ilk maçında Çorum FK ile karşılasan Kocaelispor'u Kocaelili vekiller yalnız bırakmadı.

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaelili milletvekilleri Kocaelispor maçında! mask

Trendyol 1.Lig Play-Off Turu ilk maçında Çorum FK ile karşılasan Kocaelispor'u Kocaelili vekiller yalnız bırakmadı. Maça CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Mühip Kanko ve Nail Çiler de geldi.
# Kocaelispor, chp

16 May 2024 - 20:39 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.421.513 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL