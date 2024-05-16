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5 kişinin midesinden 3 kilo uyuşturucu çıkarıldı

Ağrı'da, midelerinden toplam 3 kilo 742 gram uyuşturucu bulunan İran uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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5 kişinin midesinden 3 kilo uyuşturucu çıkarıldı mask

Ağrı'da polis ekiplerince uygulama noktasında durumlarından şüphelenilerek durdurulan ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp hastanede yapılan kontrollerinde midelerinde toplam 3 kilo 742 gram uyuşturucu olduğu belirlenen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

İRAN UYRUKLU ÇIKTILAR

Adliyeye sevk edilen İran uyruklu R.R, A.N, E.N, A.A. ve S.S. çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu"ndan tutuklandı.
# cumhuriyet, polis

16 May 2024 - 21:10 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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