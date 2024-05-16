5 kişinin midesinden 3 kilo uyuşturucu çıkarıldı

Ağrı'da polis ekiplerince uygulama noktasında durumlarından şüphelenilerek durdurulan ve Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp hastanede yapılan kontrollerinde midelerinde toplam 3 kilo 742 gram uyuşturucu olduğu belirlenen 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İRAN UYRUKLU ÇIKTILAR
Adliyeye sevk edilen İran uyruklu R.R, A.N, E.N, A.A. ve S.S. çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu"ndan tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.