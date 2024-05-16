Kocaeli'de 6 ilçede elektrikler kesilecek!

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (17 Mayıs Cuma) Kandıra, İzmit, Dilovası, Kartepe, Gölcük, Darıca olmak üzere 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve sokaklar ise şöyle:

KANDIRA ÇAKIRCAALI, ÇAKIRCAALİ İZMİT KANDIRA YOLU SK, MANTARCILAR MEVKII, MANTARCILAR MEVKİİ, MANTARCILAR MEVKİİ KÜME EVLER 17.05. 2024 09:00 15:30 İZMİT BULDUK, TERZİLER ÇAKIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞARANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER 17.05.2024 09:00 17:00 DİLOVASI HATIPLER, HATİPLER AKYOL SK., ÇEŞME ALTI SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD. 17.05.2024 09:00 12:00 KARTEPE DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., ALA SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM, ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL, ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., AYAZMA SK., BADEMCİ SK., BAĞLARYOLU SK., BAHÇE SK., BAHÇELİK SK., BAKIR SK., BALLI SK., BARUT SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMET SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DESTAN, DESTAN SK., DİLBER SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DORUK SK., EBEGÜMECİ SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEY SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAKIKAT, HAKİKAT SK., HAS SK., HATIRA SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA, ILICA SK., İNCİR. SK., İRİS SK., KADIOGLU, KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., KARASU SK., KARDEŞLER SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KİVİ SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., LEVENT SK., MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MORMENEKŞE SK., MUAZZAM SK., NAR SK., NEVRUZ SK., ÖZER SK., ÖZGÜ SK., ROKA, ROKA SK., SAHRA, SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SIRAT, SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞANLI SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİFA SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., TUGBA, TUĞBA SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK. 17.05.2024 13:00 17:00 KANDIRA SARICAALI, SARICAALİ ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER 17.05.2024 09:00 17:00 KARTEPE ACISU, MASUKIYE, MAŞUKİYE BİGA SK., KIZILCA SK., KIZILERIK, KIZILERİK SK., REŞİTBEY CD. 17.05.2024 09:00 17:00 GÖLCÜK 4 TEMMUZ, ATATÜRK, CUMHURİYET, KÖRFEZ, YUKARI 101., 101. CD., 107. CD., 108., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2113., 2113. SK., 2115. SK., 3029. SK., 3033. SK., 3035. SK., 3042., 3145., 3145. SK., AHMET YESEVİ CD., CUMHUR, CUMHUR SK., ÇAGDAS, DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DUYGU, EROL ÖZÜDOGRU, ERTUĞRULGAZİ SK., ESENTEPE SK., FUNDA, FUNDA SK., GÖKTÜRK SK., IPEK, İPEK SK., KONCA CD., KUBİLAY SK., MANDIRA CD., MARTI SK., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., NECİP FAZIL CD., SABAHATTİN ZAİM CD., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., YALI YOLU CD., YURT SK. 17.05.2024 14:00 17:30 DARICA ISTASYON, İSTASYON 1426., 1426. SK., 1426/1. SK., 1426/2. SK., 1427. SK., 1427/1. SK., 1427/2. SK., 1427/3., 1427/3. SK., 1429., 1433., 1433. SK., 1434. SK., 1435. SK. 17.05.2024 09:00 16:00 DARICA ISTASYON, İSTASYON 1418. SK., 1420. SK., 1420/1., 1420/1. SK., 1420/2., 1420/2. SK., 1421/1. SK., 1422., 1422. SK., 1422/1. SK., 1423. SK., 1423/1. SK., 1424., 1424. SK., 1425/1., 1425/1. SK., 1427., 1429. SK., 1430. SK., 1430/1., 1430/1. SK., 1456. SK., ESATBEY CD., PLEVNE, PLEVNE CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ, SEHIT MÜCAHIT OKUR, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. 17.05.2024 09:00 16:00