Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Eylül 2022'de Mersin’in Mezitli ilçesindeki Tece Polis Evi'ne saldırı düzenleyerek polis memuru Sedat Gezer'i şehit ettikten sonra bomba ile kendini patlatan 'Sara Tolhıldan' kod adlı PKK'lı Dilara Ü.'nün terör bağlantılarını tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı. Jandarma, soruşturma kapsamında terörist Dilara Ü.'nün annesi P.Ü. ve babası H.Ü.’yü İstanbul’da yakalayıp, gözaltına aldı. Kocaeli’ye getirilen 2 şüpheli, jandarmadaki sorguları sonrası 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. P.Ü. ve H.Ü. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Asayiş
Polis evine saldıran teröristin anne ve babasına gözaltı
Mersin'in Mezitli ilçesinde 2 yıl önce polis evine saldırıp 1 polisi şehit ettikten sonra kendini patlatan PKK’lı terörist Dilara Ü.'nün annesi P.Ü. ile babası H.Ü., İstanbul’da gözaltına alındı. Soruşturmanın yürütüldüğü Kocaeli’ye getirilen 2 şüpheli, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest kaldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.