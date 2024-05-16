HAYALLER SÜPER LİG GERÇEKLER 1.LİG: 2-1

Ertuğrul Sağlam, Sakarya maçında ekarte olan takımını, göreve geldiği üç günlük sürede yeniden toparlamaya çabaladı ama maça iyi başlayan ekip, kısa sürede tempoyu düşürdü. Hakem kırmızı kart vermedi. Gözler hazirandaki kongreye çevrildi.

MİLLETVEKİLLERİNDEN TAM DESTEK, HARİKA SAHA…

Kocaelispor, 12 hafta sonra Ertuğrul Sağlam önderliğinde maça çıktı. Rakip kardeş Çorum FK’ydı. Karşılaşmayı kazanan Play - Off 2. Turu’na adını yazdıracaktı. Yaklaşık 12 bin Çorum FK taraftarı maça ilgi gösterdi. 750 kişilik Kocaelispor taraftarı da bugün takımlarını desteklemek için Çorum’a geldi. CHP Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko, Harun Yıldızlı ve Nail Çiler, Kocaelispor’a destek olmak için Çorum’a geldiler. Vekilleri, başkan Recep Durul karşıladı. Saha zemini harika durumdaydı. Maç öncesinde yağan yağmur, maç başlarken durdu, yerini bulutlu havaya bıraktı. Hava sıcaklığı 12 derece civarındaydı.

ÇORUM ADETA EZDİ GEÇTİ

Kocaelispor deplasman dezavantajının altında ezilirken iyi başladığı maçı kötü bitirdi. Ertuğrul Sağlam üç günde mucize arayan takıma ilaç olamadı. dk.6 Toure ceza yayında vurdu, Gökhan üzerine gelen sert şutu karşıladı. dk.9 maç sertleşti. 15.dakikada Amaral'ın tendonuna basan Geraldo bu futbolcuyu sakatladı. hakem VAR'a gitse direkt kırmızı karttı. VAR da ikaz etmedi. dk.19 Savunma hataları arttı. Çorum da bunu değerlendirdi. Ortaya açılan top penaltı noktasına yuvarlandı, Çorumlular bomboş pozisyonda Yusuf Abdioğlu'na nişanladılar. dk.21 Thomas soldan gelen topa kafayı vurdu, üstten avuta attı. 28. dakikada Yusuf Cihat ilk faulünde sarı kartı gördü. dk.29 Şeydayev soldan güzel getirdi, Candeias altı pasta bomboştu plaseyi kötü yaptı. dk.33 Nalepa soldan ortaladı. Thomas bomboş kafayı urdu, Gökhan tutamadı, gol: 1-0. dk.36 Yusuf sağdan ortaladı, Şeydayev'den önce Kerem son anda ayak koydu. Üstten kornere attı. İlk yarı 1-0 sona erdi.

ATAKAN İKİLEDİ İŞ BİTTİ… BERİDZE GİRDİ SAKATLANIP ÇIKTI…

dk.48 oyuna gireli 3 dakika olan Beridze sakatlandı. Barış alıcı girdi. dk.49 Şeydayev'in golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Şeydayev de sakatlandı. dk.60 Atakan Kerem'den gelen topu ağlara gönderdi: 2-0. Kocaelispor 90 artı 3’te penaltı kazandı. 90 artı 4’te Candeias yne harika penaltı kullandı: 2-1. Maçı uszatmaya götürmek ini iki yüzde yüz pozisyonu kaçırdık. Play-Off 1.turunda, tek maç eliminasyon sistemine göre Çorum’da oynanan karşılaşmada, Çorum’a yenilen Kocaelispor, gelecek sezon da 1.Lig’de oynamaya mahkum oldu. Çorum, Bodrum’un yarı finaldeki rakibi oldu.

AHLATÇI ÇORUM FK:2-KOCAELİSPOR:1

AHLATÇI ÇORUM FK

27. HASAN HÜSEYİN ***

2. KEREM KALAFAT***

3. LOICK LANDRE**

(4. MICHAEL OLOGO dk.46 ***)

5. ZARGO TOURE***

6. FERHAT YAZGAN***

7. AHMET İLHAN ÖZEK****

(30. ADEM DOĞAN dk,90?)

9. THOMAS VERHEYDT***

(79. AHMET SAĞAT dk,95?)

14. MICHAL JAN NALEPA***

20. HAKAN BARIŞ***

(8. ATAKAN dk.60 ***)

29. C PAULO GERALDO***

(17. EREN AYDIN DK.72 ***)

39. ERKAN KAŞ***

Yedekler

87. ALİ TÜRKAN

10. GÖKHAN KARADENİZ

11. SUAT KAYA

66. MASSIS GÜLÜK

73. SÜLEYMAN LUŞ

Teknik Sorumlu

SERKAN ÖZBALTA

KOCAELİSPOR

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ**

4. EMİR ORTAKAYA*

8. YUSUF CİHAT ÇELİK*

(7. CEM EKİNCİ dk.68*)

10. DANIEL CANDEIAS**

11. KOUAKOU*

(14. GIORGI BERIDZE Dk.46 ?)

(70. BARIŞ ALICI dk.52 **)

19. ATİLA TURAN*

32. MEHMET YILMAZ*

12. GIORGI KHARAISHVILI dk.78 *)

41. REİS AMARAL*

(38. DAVIT SKHIRTLADZE dk.79 *)

44. JOSIP VUKOVIC*

47. RAMIL SHEIDAEV**

55. YUSUF ABDİOĞLU*

Yedekler

1. HARUN TEKİN

21. BEDİRHAN YILDIZ

24. İBRAHİMA FOFANA

45. MESUT CAN TUNALI

53. BURAK ÖKSÜZ

Teknik Sorumlu

ERTUĞRUL SAĞLAM

STAT: ÇORUM ŞEHİR STADYUMU

HAKEMLER: EMRE KARGIN*, HAKAN KARABALCIK*, HÜSEYİN AYLAK*, OĞUZHAN UĞURLU(4.Hakem), BÜLENT BİRİNCİOĞLU(VAR), VOLKAN BAYARSLAN(AVAR), ESAT SANCAKTAR(AVAR)

SARI KART: Yusuf Cihat, Atakan, Mehmet Yılmaz, Nalepa, Emir

GOL: Thomas dk.33, Atakan dk.60, Candeias penaltıdan dk.90+3