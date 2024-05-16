ERTUĞRUL SAĞLAM'I HEMEN KOVUN!

Koskoca 3 günde takımı şaha kaldıramadı... Mükemmel oynayan takımı üç günde bozdu... Aslan gibi yelelerini açarak koşan fırtına gibi futbolcuları durdurdu. Bodrum ve Sakarya maçlarında 5 gol yiyip bir tane bile atamayan takımın bu müthiş başarısına tuz biber ekti. Sezon başında 'Play-off hedefliyoruz" dedi, hedefine ulaştı, bunun için suçludur. Bu kentte başarı cezasız kalmaz... Ertuğrul Sağlam'ı kovun...