9 ay hapis cezası verilen Feyza Altun'dan imalı paylaşım

Avukat Feyza Altun'a 'şeriat' paylaşımı nedeniyle 9 ay hapis cezası verilmesi sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Şerefinize, varsa...' ifadelerini kullandı.
Kaynak: cumhuriyet
Sosyal medya paylaşımı nedeniyle 9 ay hapis cezası verilen Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.