Acun Ilıcalı tarafını seçti

Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise 8 - 9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.Şu ana kadar başkan adaylığını açıklayan iki isim var... Biri Ali Koç diğeri de Aziz Yıldırım... İki taraf da yoğun bir şekilde yönetim kurullarını oluşturmaya çalışıyor.Son gelen haberlere göre Ali Koç, listesine güçlü bir ismi dahil etmeyi başardı. Sports Digital'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti ve yönetim kuruluna girmeye karar verdi.Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Acun Ilıcalı'nın, Ali Koç'un yeniden seçilmesi halinde yönetimde önemli bir göreve getirilmesi bekleniyor.TV8'in patronu, İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı son olarak Slovenya’nın köklü ekiplerinden Maribor’u satın alacağını açıklamıştı.

Kaynak: yeniçağ