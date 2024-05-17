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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Karamürsel'de kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

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Yaşlı kadın evinde ölü bulundu mask

Olay, Karamürsel Kayacık Mahallesi Raufdenktaş Caddesi Şahinkent Apartmanında meydana geldi. 1 katta yalnız yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Hanife Dolaner(75) isimli yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Olay yerine çağrılan  polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# polis

17 May 2024 - 00:12 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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