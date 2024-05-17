Olay, Karamürsel Kayacık Mahallesi Raufdenktaş Caddesi Şahinkent Apartmanında meydana geldi. 1 katta yalnız yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Hanife Dolaner(75) isimli yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Olay yerine çağrılan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.