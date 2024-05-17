28 Şubat davasında hüküm giyen generallere af

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, 28 Şubat davası sanıklarının kalan cezaları sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı.
Karara göre, kalan cezaları kaldırılan isimler Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Erol Özkasnak, Çevik Bir, Haci Sülük, Aliefter Aslan, Avni Yılmaz, Sevda Yüksel, Gülbey Sarıoğlu, Süleyman Tuna, Abdulhekim Yılmaz, Çetin Doğan ve Aydan Erol oldu.
ÇETİN DOĞAN HASTANEDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ
Emekli Orgeneral Çetin Doğan, sağlık sorunları nedeniyle 1 Mart'ta hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden 22 Nisan'da taburcu edilen 84 yaşındaki Doğan cezaevine gönderilmişti. Çetin Doğan’ın 'Sürekli hastalık ve kocama' raporu ise bir yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde imza bekliyordu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.