17 May 2024 - 02:08- Siyaset G:

Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine yeni atamalar yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı mask

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı’nda yeni bakan yardımcıları atamaları yaptı.Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Dışişleri’nde bakan yardımcılıklarına Ayşe Berris Ekinci, Burhanettin Duran ve Nuh Yılmaz atandı.Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
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17 May 2024 - 02:08 - Siyaset

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